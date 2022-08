Instagram : programmer des publications et Reels depuis l’application, c’est bientôt possible !

Instagram permet uniquement de publier du contenu instantanément sur son application mobile. Bonne nouvelle, le réseau social travaille depuis quelques semaines sur un outil permettant de programmer les publications et les Reels.

Des captures d’écran viennent d’ailleurs d’être partagées à ce sujet par un internaute. Il serait ainsi possible de programmer des publications et des Reels de 20 minutes à 75 jours à l’avance.

Programmer des publications Instagram sur l’application mobile est bientôt une réalité

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le développeur mobile et ingénieur Alessandro Paluzzi a découvert qu’Instagram travaillait sur une fonctionnalité permettant de programmer des publications sur sa plateforme. Il tient ainsi un thread Twitter depuis le 21 juillet à ce sujet. Pour rappel, cette possibilité de programmer la publication de contenus est pour le moment réservée au Creator Studio de Facebook ou des logiciels et applications tierces.

Au cours des semaines, l’informateur est venu dévoiler des captures d’écrans montrant une section regroupant tous les contenus Instagram programmés ; une option dans les paramètres avancés pour programmer une publication ; et plus récemment une nouvelle précisant que la fonctionnalité permettrait de programmer la publication entre 20 minutes et 75 jours à l’avance. Il précise d’ailleurs qu’outre les publications classiques, les Reels pourraient aussi être programmés.

À l’instant où nous écrivons ses lignes, Instagram n’a pour le moment pas encore communiqué officiellement sur cette nouvelle fonctionnalité inhérente à son application mobile. La phase de test semble ainsi continuer tranquillement, avec probablement une sortie dans les semaines, voire mois à venir.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Instagram supprime son nouveau fil d’actualité façon TikTok !