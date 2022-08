Spotify : nouveau design pour l’écran d’accueil, séparant la musique des podcasts

D’année en année, Spotify a évolué. Outre la musique, les podcasts prennent une place de plus en plus importante sur la plateforme de streaming musicale. Un nouvel écran d’accueil vient ainsi d’être introduit sur les applications Android et iOS afin de proposer deux sections distinctes : une pour la Musique et une pour les podcasts. Ces dernières offrent ainsi deux flux séparés répondant à vos envies d’écoute du moment.

Changement de design pour l’écran d’accueil Spotify

Par le biais d’un billet de blog, Spotify est venu annoncer l’introduction d’un nouveau design pour l’écran d’accueil de son application mobile. Définissant cet endroit comme « incontournable pour trouver de nouvelles recommandations et revisiter les favoris récents », la plateforme présente cette refonte, arborant deux sections différentes se situant en haut de l’écran d’accueil.

Disponibles sur Android, et bientôt sur iOS, ces sections permettront d’accéder en un clic à un flux dédié à la musique et un autre aux podcasts. Spotify souhaite ainsi faciliter l’accès aux types de contenu que les utilisateurs souhaitent écouter. Cette interface devrait rendre « l’expérience plus personnalisée tout en permettant aux utilisateurs de creuser encore plus profondément dans leurs recommandations », explique la plateforme de streaming.

Dans les détails, Spotify déclare que le flux dédié à la musique permettra aux utilisateurs d’accéder rapidement aux « suggestions basées sur leurs goûts musicaux », ainsi que les recommandations d’albums et de playlists. En plus de cela, un bouton permettra de rapidement lancer les musiques affichées, les aimer et les partager.

Pour la section Podcasts, Spotify dévoilera les nouveaux épisodes de leurs émissions favorites ainsi que des recommandations personnalisées. Chaque épisode sera accompagné de sa description, une icône « + » pour ajouter un podcast dans le dossier Vos épisodes ainsi qu’un bouton pour lancer la lecture.

