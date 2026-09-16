iOS 27 : Les réglages essentiels à modifier immédiatement sur votre iPhone

La nouvelle mise à jour système d’Apple est officiellement déployée. Après l’installation de la mise à jour, votre iPhone réindexe l’ensemble de ses données. Ce processus temporaire entraînera une légère chauffe et une consommation de batterie accrue pendant quelques heures. Néanmoins, vous pouvez mettre cette période à profit pour configurer votre appareil, car de nombreuses options clés restent désactivées par défaut.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’arrivée globale du système, sachez que iOS 27 et la nouvelle version de Siri AI sont officiellement sortis le 14 septembre.

Des performances globales optimisées sur iOS 27

Apple propose des améliorations techniques mesurables sur l’ensemble de la gamme compatible, qui remonte jusqu’à l’iPhone 11. Justement, le constructeur annonce un lancement d’applications jusqu’à 30% plus rapide. L’affichage des photos gagne jusqu’à 70% de rapidité sur les grandes bibliothèques. De même, les transferts de fichiers via AirDrop affichent une accélération pouvant atteindre 80%.

Le désengagement du programme bêta

Les utilisateurs ayant participé aux tests estivaux doivent ajuster leurs paramètres pour recevoir uniquement les versions stables. Si vous en faites partie, alors vous devez vous rendre dans les réglages système, puis dans la section dédiée aux mises à jour logicielles. Par la suite, désactivez l’option des mises à jour bêta afin d’éviter le téléchargement automatique des futures préversions.

L’ajustement de la lisibilité avec Liquid Glass

L’interface introduit une option de personnalisation visuelle baptisée Liquid Glass. Ce réglage modifie directement la teinte et l’opacité des menus sur l’ensemble du système. Vous trouverez ce curseur dans le menu d’apparence. Un ajustement vers la droite augmente la lisibilité des notifications et des fenêtres sur les fonds clairs.

La séparation des volumes d’alarme et de sonnerie

Apple sépare enfin la gestion du volume de la sonnerie de celui des réveils. Vous pouvez modifier cette option dans la section des sons et de l’haptique. La désynchronisation permet de maintenir des alertes d’appels très discrètes la journée tout en conservant une alarme puissante pour le matin.

La gestion des widgets et de l’écran verrouillé sur iOS 27

L’écran d’accueil accueille un nouveau format de widget extra-large. En effet, cette taille occupe une surface supérieure de 50% par rapport aux anciens grands formats. L’écran de verrouillage propose également une option d’horloge compacte. Celle-ci fusionne la date et l’heure sur une seule ligne afin de dégager l’arrière-plan.

La personnalisation de la saisie et de l’appareil photo

L’application Messages offre un meilleur contrôle sur l’icône de dictée vocale. Vous pouvez masquer ce bouton directement dans les options du service pour éviter les envois d’enregistrements accidentels. L’application appareil photo permet aussi de réorganiser ses commandes principales. Vous pouvez faire glisser le mode nuit, le retardateur ou l’exposition directement vers la barre d’accès rapide.

Le classement photographique et l’extraction de vidéos

L’application Photos intègre un système d’évaluation par étoiles. Cette fonction s’active dans les paramètres de l’application et permet de filtrer les clichés de une à cinq étoiles. Le système synchronise désormais les mots-clés depuis les ordinateurs Mac. Pour extraire une image fixe d’une séquence vidéo, il suffit de mettre la lecture en pause et d’utiliser le menu contextuel dédié qui préserve la définition 4K d’origine.

L’optimisation du navigateur Safari

Le navigateur web améliore la gestion des onglets grâce à un regroupement automatique par thématique. Cette fonction facilite la navigation lorsque de nombreuses pages restent ouvertes. Sur les appareils compatibles avec l’IA d’Apple, Safari intègre un outil de veille. Le navigateur suit les baisses de prix ou les retours en stock sur une page produit selon vos critères.

La maîtrise de la confidentialité et de la géolocalisation

Les paramètres de confidentialité comportent deux options de géolocalisation à vérifier. L’historique des lieux importants et l’envoi des données Wi-Fi d’arrière-plan peuvent être désactivés sans altérer le fonctionnement du GPS. L’application Localiser intègre quant à elle un partage de position temporaire entièrement personnalisable à la minute près.

Quid du réglage audio et des cartes personnalisées ?

La section audio dédiée aux écouteurs AirPods intègre un égaliseur manuel pour ajuster les fréquences graves, médiums et aiguës. Le mode d’écoute adaptatif gagne un contrôle d’intensité. Dans l’application Wallet, vous pouvez désormais concevoir vos propres cartes personnalisées pour stocker des cartes de fidélité non gérées nativement.

Attention aux spécificités régionales des fonctionnalités IA

Certaines fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle restent indisponibles dans l’Union européenne en raison des réglementations locales sur les marchés numériques. L’assistant Siri repensé, le contexte d’appel automatique et les suggestions d’actions avancées ne sont pas déployés immédiatement dans ces zones.

Notons également que les smartphones récents comme les iPhone 15 Pro et iPhone 16 conservent l’accès aux outils de retouche photo avancés, à la création de raccourcis en langage naturel et à la surveillance de pages web. Quant aux modèles plus anciens, ils bénéficient principalement des optimisations de vitesse et des retouches d’interface.