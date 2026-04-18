iPad Air 2026 : Apple prépare une révolution visuelle avec l’arrivée de l’OLED

Apple franchit une étape décisive pour sa tablette de milieu de gamme. Selon les dernières fuites de l’industrie, le futur iPad Air abandonnera la technologie LCD traditionnelle pour adopter des dalles OLED. Ce changement majeur rapproche le modèle « Air » des standards premium jusqu’alors réservés à l’iPad Pro, offrant ainsi une expérience visuelle inédite à un public plus large.

Une qualité d’image supérieure pour la neuvième génération

L’intégration de la technologie OLED transforme radicalement le rendu de l’iPad Air. Les utilisateurs profiteront de noirs absolus et d’un contraste quasi infini, deux caractéristiques absentes des écrans LCD actuels. Cette évolution garantit des couleurs plus vibrantes et une meilleure gestion de la luminosité pour la consultation de contenus HDR. En adoptant ce composant, Apple répond à une demande croissante de polyvalence pour ses appareils nomades.

Une distinction technologique maintenue avec l’iPad Pro

Apple conserve une hiérarchie claire au sein de son catalogue malgré cette montée en gamme. Si l’iPad Air bénéficie bien de l’OLED, il utilisera une structure « simple couche » (Single Stack). Cette version diffère de la technologie « Tandem OLED » présente sur l’iPad Pro, qui superpose deux couches d’émissivité pour atteindre des pics de luminosité extrêmes et une longévité accrue. L’iPad Air proposera donc une excellente image sans toutefois égaler les spécifications techniques de pointe du modèle Pro.

Performances accrues grâce à la puce M5 et calendrier de sortie

Le passage à l’OLED coïncide logiquement avec l’arrivée de nouveaux composants internes. Le futur iPad Air embarquera la puce M5, succédant ainsi à l’actuelle version équipée du processeur M4. Ce gain de puissance soutiendra les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle développées par la marque.

Les rapports indiquent que la production de masse de ces nouveaux écrans débutera fin 2026. Cette temporalité suggère une commercialisation officielle au début de l’année 2027. Ce déploiement s’inscrit dans une stratégie globale visant à généraliser l’OLED sur l’ensemble des tablettes de la marque, l’iPad mini devant également suivre cette tendance prochainement.

Un positionnement stratégique pour le marché des tablettes

Avec cette mise à jour, l’iPad d’entrée de gamme restera le seul modèle de la flotte Apple à conserver une dalle LCD. En améliorant ainsi l’iPad Air, la firme de Cupertino renforce l’attractivité de sa gamme intermédiaire. La tablette devient un choix de premier ordre pour les créatifs et les amateurs de multimédia qui recherchent un affichage de haute qualité sans investir dans les tarifs plus onéreux de la gamme Pro.