ATLANT 3D propulse la découverte de matériaux innovants à Singapour

ATLANT 3D s’associe à l’Université nationale de Singapour pour révolutionner la recherche sur les matériaux. Un accord vient d’être signé pour créer à Singapour un centre de recherche commun dédié aux matériaux pilotés par l’intelligence artificielle (IA). Cette collaboration vise à accélérer la découverte de nouveaux matériaux et à soutenir le programme « IA for science » du pays.

Un partenariat stratégique pour la recherche sur les matériaux IA

ATLANT 3D, expert en fabrication atomique, s’unit à l’Institut des matériaux fonctionnels intelligents (I-FIM) de Singapour. Ensemble, ils souhaitent bâtir une infrastructure de recherche de pointe. Le but est d’intégrer la technologie avec l’IA et la robotique. Cette alliance stratégique veut rendre la manipulation de la matière à l’atome près accessible à plus de chercheurs.

Déploiement de la technologie DALP® d’ATLANT 3D à Singapour

ATLANT 3D va installer sa technologie brevetée DALP® et sa plateforme NANOFABRICATOR® dans le laboratoire robotique de l’université. Ce système permet une synthèse atomique automatisée, pilotée par l’IA. Grâce à ce déploiement, les équipes auront accès à une fabrication programmable, rapide et précise. Les chercheurs pourront ainsi tester et produire des matériaux innovants.

Des applications innovantes pour les matériaux de nouvelle génération

Cette collaboration vise des domaines clés. On retrouve notamment les matériaux 2D, la nanoélectronique et l’emballage avancé des semi-conducteurs. D’autres secteurs incluent les matériaux quantiques, la photonique et la découverte de matériaux catalytiques. La plateforme soutiendra un large réseau de chercheurs issus des universités, de l’industrie et même du gouvernement.

Grâce à ce partenariat, ATLANT 3D et le NUS I-FIM souhaitent ouvrir la voie à de nouveaux modèles de laboratoires autonomes. L’intégration poussée de la fabrication atomique et de l’IA va accélérer la recherche. Singapour devient ainsi un lieu d’innovation majeur pour la découverte de matériaux. Ce projet pourrait transformer durablement la science des matériaux dans le monde entier.

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