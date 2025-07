iPhone Fold : Apple prépare son smartphone le plus fin jamais conçu

Apple continue de faire monter la pression autour de son futur iPhone pliable. D’ailleurs, les dernières fuites révèlent un design d’une finesse impressionnante. Selon des sources chinoises, l’iPhone Fold pourrait mesurer seulement 4,8 mm une fois déplié, soit plus fin que l’iPad Pro M4, qui affiche 5,1 mm. Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone Fold deviendrait le smartphone le plus fin jamais produit par la marque.

Ce modèle pliable, attendu pour 2026, devrait offrir une expérience hybride entre smartphone et tablette. Et ce, avec un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces. Apple semble miser sur une approche « book-style », similaire au Galaxy Z Fold de Samsung, pour séduire les utilisateurs en quête de polyvalence et de productivité mobile.

Un défi technique relevé avec brio

La finesse extrême de l’iPhone Fold représente un véritable défi pour Apple, qui doit concilier design, robustesse et autonomie. Le cadre de 4,8 mm évoqué par le leaker Instant Digital pourrait être légèrement plus épais une fois les composants internes ajoutés. Cependant, il resterait en dessous des standards actuels. À titre de comparaison, l’iPhone 16 mesure 7,8 mm d’épaisseur. Cette prouesse serait rendue possible grâce à l’utilisation de matériaux comme le titane et à une optimisation poussée de l’espace interne.

Les analystes, dont Ming-Chi Kuo, estiment que l’appareil pourrait atteindre entre 9 et 9,5 mm une fois plié. Cela reste très compétitif face aux autres modèles du marché. Apple chercherait également à éliminer le pli visible au centre de l’écran, un défaut courant chez les smartphones pliables. Si cette promesse est tenue, l’iPhone Fold pourrait bien redéfinir les standards du segment.

Un écran immersif et une fiche technique ambitieuse pour l’iPhone Fold ?

Côté affichage, les rumeurs convergent vers une dalle interne de 7,8 pouces avec une résolution de 2713 x 1920 pixels, idéale pour le multitâche, le streaming ou les jeux. L’écran externe de 5,5 pouces permettrait une utilisation classique en mode smartphone, avec un accès rapide aux notifications et aux appels. Apple envisagerait également un double capteur photo de 48 MP à l’arrière, pour garantir une qualité d’image digne de ses modèles haut de gamme.

Le prix de ce bijou technologique pourrait dépasser les 2000 €. Cela le positionnerait comme un produit premium destiné aux passionnés de technologie. Malgré son coût élevé, l’iPhone Fold suscite déjà un fort engouement. En particulier, grâce à son design novateur et à la promesse d’une expérience utilisateur sans compromis.