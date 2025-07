Apple Watch : vers une couronne numérique tactile et lumineuse pour une interaction plus intuitive

Apple continue d’explorer de nouvelles pistes pour améliorer l’expérience utilisateur de ses montres connectées. Un brevet récemment publié révèle que la firme travaille sur une version avancée de la Digital Crown, intégrant des capteurs tactiles et lumineux. Cette innovation pourrait transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur Apple Watch. Et ce, en remplaçant les gestes mécaniques par des mouvements plus naturels et précis. L’objectif serait de rendre l’interface plus fluide, tout en réduisant l’usure des composants physiques.

Pour rappel, la Digital Crown n’a que peu évolué depuis son lancement en 2015. Ce nouveau brevet suggère une refonte complète. La couronne serait ainsi capable de détecter la lumière, le toucher et même les empreintes digitales. Une telle technologie pourrait ouvrir la voie à des interactions sans contact, tout en renforçant la sécurité et la personnalisation des usages.

Apple Watch : une couronne intelligente pour capter les gestes et la lumière

Le brevet décrit un système combinant plusieurs capteurs, dont une caméra d’imagerie et un élément de détection de lumière. En analysant les mouvements du doigt sur la surface de la couronne, la montre pourrait interpréter des gestes comme des glissements ou des tapotements, sans nécessiter de rotation physique. Cette approche permettrait une interaction plus douce et plus précise, même avec des gants ou un stylet.

La couronne pourrait également diriger la lumière vers un capteur interne. Et ce, afin de capturer des images détaillées de la peau ou d’autres objets en contact. Cette technologie offrirait une reconnaissance plus fine des gestes. Elle permettrait également de détecter des caractéristiques biométriques comme les empreintes digitales. Apple envisage ainsi une couronne plus compacte, moins sujette à l’usure et capable d’enrichir l’expérience utilisateur.

Au-delà de la simple navigation, cette couronne tactile pourrait servir à contrôler des fonctions avancées. Notamment le zoom, le défilement ou la sélection d’éléments à l’écran. En combinant les données de mouvement et de lumière, la montre serait capable de répondre à des interactions complexes, tout en conservant un design épuré. Cette évolution s’inscrit dans la logique d’Apple de proposer des interfaces toujours plus intuitives et accessibles.

Bien que ce brevet ne garantisse pas une intégration immédiate dans les prochains modèles, il témoigne de la volonté d’Apple de repenser les composants physiques de ses appareils. Une couronne numérique enrichie pourrait également bénéficier à d’autres produits de l’écosystème, comme l’Apple Vision Pro ou les AirPods Max. En misant sur la détection gestuelle et lumineuse, Apple prépare une nouvelle ère d’interaction sans contact.