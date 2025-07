Bonne nouvelle : OPPO et Hasselblad révolutionnent la photo mobile pour des clichés époustouflants

OPPO s’impose depuis plusieurs années comme un acteur incontournable du secteur des smartphones en misant sur la photo et l’innovation. La marque chinoise vient d’annoncer la prolongation de son partenariat stratégique avec le mythique fabricant d’appareils photo Hasselblad. Une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de photo mobile et promettre d’importantes évolutions pour la série Find.

Un engagement renouvelé pour l’imagerie mobile

OPPO et Hasselblad poursuivent une collaboration entamée il y a déjà quatre ans. Les deux constructeurs combinent leur expertise pointue pour repousser les limites de la photographie sur smartphone. Pete Lau, directeur des produits chez OPPO, l’affirme : « Pousser plus loin les limites de l’imagerie mobile » reste l’objectif commun.

Des outils inédits ont émergé de ce partenariat, à commencer par la Hasselblad Natural Color Solution repensée pour les mobiles. Il existe aussi le mode Portrait Hasselblad, qui permet aux utilisateurs de réaliser des portraits au rendu professionnel, ou encore le mode Mastère conçu pour offrir un rendu similaire au fameux Hasselblad X2D. Un autre clin d’œil à l’héritage suédois : le fameux mode Hasselblad XPAN et son format large 65:24 !

La prochaine référence de la photo mobile ?

Ce partenariat prend encore un nouveau tournant avec le développement d’un système d’imagerie mobile de nouvelle génération. L’objectif est de créer une signature visuelle unique, mêlant l’esthétique Hasselblad à la tech de pointe OPPO. Les deux marques promettent des avancées majeures et gardent encore quelques surprises sous le coude. Les détails arriveront d’ici la fin de l’année : découvrez déjà le suspense !

L’innovation fait partie de l’ADN d’OPPO. De son premier capteur CMOS empilé à l’OPPO Find 5 en 2012 jusqu’au récent Find X8 Ultra, présenté comme le « photophone ultime », la marque enchaîne les prouesses : système Penta Camera, mode Master JPEG Max 50 MP, découpage précis grâce à l’IA, ou encore la reconnaissance de DXOMARK qui classe le Find X8 Ultra comme la meilleure référence du moment avec un score record de 169.

OPPO mise (aussi) sur l’Europe et sa communauté

L’Europe a clairement la cote : OPPO continue d’y renforcer sa présence, comme l’a souligné Bingo Liu, PDG d’OPPO Europe. La marque annonce un retour en force de la série Find et promet de nouvelles innovations dans les gammes Find et Reno prochainement. OPPO compte bien asseoir son leadership européen dans la photo mobile tout en restant à l’écoute des utilisateurs.

Pour impliquer davantage sa communauté, OPPO organise aussi un grand Concours photographique 2025 baptisé « Sublimer chaque instant », ouvert jusqu’au 20 novembre 2025 et doté de plus de 100 000 dollars de prix. L’occasion rêvée pour tous ceux qui aiment capturer l’instant avec leur smartphone !

La photo mobile vous passionne ? Ce nouveau chapitre entre OPPO et Hasselblad risque bien de vous surprendre. Partagez vos attentes et vos plus beaux clichés dans les commentaires, et n’oubliez pas d’en parler autour de vous !