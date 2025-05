Julien’s Auctions émerveille avec une vente rare sur la princesse Diana

Julien’s Auctions crée l’événement avec la vente Princess Diana’s Style & A Royal Collection. Ce rendez-vous exceptionnel attire ainsi tous les passionnés de mode et d’histoire royale. Prévue le 26 juin 2025 à Beverly Hills, la vente rassemble en effet des pièces uniques liées à la princesse Diana. D’ailleurs, les inscriptions et les appels d’offres sont déjà ouverts.

Des pièces iconiques de la princesse Diana aux enchères exclusives

Cette vente présente plus de 300 lots exceptionnels venant de la garde-robe de Diana, princesse de Galles. Beaucoup de ces vêtements deviennent accessibles au public pour la première fois. Parmi les pièces phares, on retrouve la célèbre robe de soirée Falcon signée Catherine Walker. Les enchères pour cette robe pourraient atteindre 300 000 USD. S’ajoutent une robe Bellville Sassoon, une combinaison de ski rouge HEAD, ainsi que des accessoires nombreux. Les amateurs retrouveront aussi le légendaire sac Lady Dior que Diana adorait.

D’autres trésors royaux inédits présentés par Julien’s Auctions

La collection ne se limite pas à Diana. D’autres membres de la famille royale britannique sont à l’honneur. On trouvera des tenues et objets de la reine Élisabeth II, de la princesse Margaret ou encore du duc et de la duchesse de Windsor. La vente propose également une rare robe Givenchy et des esquisses du créateur Norman Hartnell. Ces pièces n’ont jamais été vues sur le marché auparavant.

Une part des ventes dédiée à l’héritage caritatif de Diana

Julien’s Auctions veut aussi prolonger l’engagement humanitaire de la princesse. Une portion des bénéfices obtenus avec les objets de Diana sera reversée à Muscular Dystrophy UK. C’est un bel hommage à son travail caritatif. Elizabeth Emanuel, créatrice reconnue pour la robe de mariée de Diana, participera avec des archives uniques et des croquis jamais dévoilés.

La vente Princess Diana’s Style & A Royal Collection promet de marquer les esprits des amateurs de mode et des collectionneurs. Grâce à l’expertise de Julien’s Auctions, cette collection exceptionnelle réunit élégance, histoire et générosité. Pour ne rien manquer, les avant-premières se tiendront à New York, Londres et Los Angeles. Rendez-vous le 26 juin à Beverly Hills pour vivre ce moment unique autour des souvenirs impérissables de la princesse Diana.

