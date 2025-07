Kutta Technologies dévoile le performant contrôleur KTAC 2.0

Kutta Technologies révolutionne le contrôle tactique avec son tout nouveau KTAC 2.0. Ce produit vise à transformer la gestion des systèmes sans équipage. Plus flexible, plus robuste et à prix abordable, il répond aux besoins des opérations modernes. Découvrez pourquoi le KTAC 2.0 séduit déjà les experts militaires.

Une nouvelle ère pour le contrôle tactique des systèmes sans équipage

Le KTAC 2.0 marque une étape importante dans le contrôle des robots militaires. Grâce à une conception modulaire, il permet de diriger différentes plateformes robotiques, terrestres, maritimes ou aériennes. Son format compact tient dans la paume de la main. Les soldats peuvent ainsi contrôler plusieurs systèmes avec un seul appareil.

Les atouts et innovations majeurs du contrôleur KTAC 2.0

Kutta Technologies améliore la mobilité et la sécurité des utilisateurs. Le contrôleur pèse moins de deux livres et dispose d’une protection IP-67. Sa robustesse résiste aux conditions de terrain difficiles. Son interface ouverte s’adapte à de nombreux appareils : smartphones, tablettes ou ordinateurs. Voici ses principaux avantages :

Réduction de la charge physique des soldats.

Interopérabilité renforcée grâce à la technologie COTS.

Compatibilité avec des systèmes variés comme Nett Warrior et ATAK.

Intégration, robustesse et bénéfices pour les forces armées

Le KTAC 2.0 s’intègre sans difficulté avec les systèmes existants. Il propose deux configurations : attachée ou non attachée, avec module radio. Les forces armées profitent ainsi d’une grande flexibilité opérationnelle. Ce contrôleur facilite la planification des missions et la gestion en temps réel, grâce à la compatibilité avec le logiciel UGCS de Kutta et les protocoles STANAG 4586.

En résumé, Kutta Technologies franchit un cap avec le KTAC 2.0. Ce nouvel outil s’impose comme une solution fiable pour optimiser les opérations sans équipage. Flexible, robuste et économique, il place la réussite des missions militaires au centre de son innovation. Avec le KTAC 2.0, les forces armées gagnent en mobilité et en efficacité, aujourd’hui et pour l’avenir.

