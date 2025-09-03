La batterie militaire Epsilor 6T offre une puissance inégalée

Le secteur militaire évolue constamment, cherchant toujours plus de puissance et de sécurité. C’est dans ce contexte qu’Epsilor lance sa nouvelle batterie militaire Epsilor 6T. Cette innovation offre une capacité énergétique inégalée pour les véhicules militaires. Mais quels sont réellement ses atouts ? Découvrons-les ensemble.

Présentation de la nouvelle batterie militaire Epsilor 6T

La batterie militaire Epsilor 6T s’impose comme une référence sur le marché. Avec une capacité de 4 400 Wh pour seulement 27 kg, elle devance largement les anciennes solutions plomb-acide. Elle sera exposée lors du salon DSEI UK 2025, un rendez-vous majeur de la défense. Cette batterie s’adresse exclusivement aux véhicules militaires et aux applications navales. Elle s’intègre facilement grâce à son format standard OTAN 6T.

Avantages énergétiques et sécurité renforcée de la 6T

Cette batterie 6T présente de nombreux avantages. D’abord, sa densité énergétique est six fois supérieure à celle du plomb-acide. Elle offre aussi 50 % d’énergie de plus que les autres batteries lithium du marché. Côté sécurité, Epsilor a relevé le défi. La 6T respecte la stricte norme américaine MIL-PRF-32565C. Les tests vérifient la résistance aux chocs, à la chaleur intense et au froid extrême. Epsilor a développé une conception unique absorbant l’énergie pour garantir une sécurité optimale.

Applications et certifications des batteries COMBATT

La gamme COMBATT d’Epsilor ne se limite pas aux véhicules militaires. Elle alimente aussi des systèmes d’armes et des applications navales exigeantes. Les batteries peuvent supporter des conditions extrêmes, idéales pour la défense. Leur certification MIL-PRF-32565C assure leur fiabilité. Parmi la gamme, on retrouve différents modèles adaptés à chaque besoin : forte capacité, sécurité accrue ou usages robotiques et micro-réseaux.

En résumé, la batterie militaire Epsilor 6T marque une avancée majeure pour la défense. Sa capacité et ses normes de sécurité répondent aux attentes les plus strictes. Epsilor confirme ainsi sa place de leader des solutions énergétiques innovantes pour la sécurité et la mobilité militaires. Les professionnels de la défense peuvent désormais miser sur une énergie supérieure, sûre et parfaitement adaptée à leurs missions.

