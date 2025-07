La micromobilité partagée se modernise grâce à un partenariat fort

Les villes cherchent de nouvelles solutions pour se déplacer facilement. La micromobilité partagée séduit de plus en plus d’usagers soucieux de l’environnement. Grâce au partenariat inédit entre Bird et Segway, l’Amérique du Nord va découvrir une flotte innovante, plus sûre et respectueuse de la planète.

Une nouvelle flotte de micromobilité partagée arrive en ville

L’alliance entre Bird et Segway marque une nouvelle étape. Dès cet été, trois modèles inédits de scooters et vélos électriques feront leur arrivée. Les modèles Bird Dash, Bird Explorer et Bird Journey visent différents besoins, du trajet quotidien à la promenade. Leur innovation repose sur des matériaux résistants, des batteries longue durée et des fonctions connectées. L’objectif est clair : proposer une mobilité urbaine accessible pour tous.

Des véhicules électriques innovants pour des trajets quotidiens

Chaque véhicule bénéficie d’une conception robuste. Le vélo électrique Bird Journey offre jusqu’à 90 kilomètres d’autonomie. Rouler plus longtemps est désormais possible sans inquiétude. De plus, une résistance renforcée à l’eau et des composants simplifiés permettent un usage fiable, été comme hiver. Ces atouts garantissent aux usagers un service régulier et des coûts d’entretien réduits.

Des standards renforcés de sécurité et d’écoresponsabilité

La sécurité reste au cœur de l’innovation. Les trois modèles disposent de freins performants, de lumières LED clignotantes et de capteurs avancés. Ceux-ci détectent les obstacles et adaptent la vitesse pour éviter les accidents. Aussi, les véhicules respectent les normes de sécurité les plus strictes. Côté environnement, la flotte utilise des matériaux recyclés et des batteries à durée de vie améliorée. Ce choix permet de limiter l’impact écologique tout en favorisant une mobilité partagée.

Grâce à ce partenariat, la micromobilité partagée devient plus sûre, plus pratique et plus verte. Les villes profitent d’une solution moderne adaptée à leurs besoins d’aujourd’hui et de demain. Ce lancement promet d’ouvrir la voie à une nouvelle ère de transports urbains durables et accessibles à tous. N’attendez plus pour découvrir cette révolution sur roues.

