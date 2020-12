Le CBD, un atout pour vos compétences en eSport ?

Publicité

Le eSport est une discipline de plus en plus répandue, qui fait des millions d’adeptes à travers le monde. Si le sport pratiqué ne se déroule pas sur un terrain, mais bien derrière un écran, rien n’empêche que les professionnels du eSport soient exposés à des difficultés. Le CBD peut constituer un atout pour les compétences cognitives et même physiques des joueurs. Explications.

Le CBD, un allié pour l’esprit

En raison de son origine, le CBD est une molécule possédant des vertus calmantes et apaisantes, aussi bien pour le corps que pour l’esprit. Il est recommandé d’utiliser le CBD pour lutter contre le stress chronique, la fatigue ou encore, pour booster les compétences cognitives. En effet, en apaisant le cerveau, le CBD joue un rôle de stimulant naturel qui favorise la concentration et la prise de décision.

Tel qu’indiqué sur de nombreux sites, ces effets dépendent du niveau de concentration de CBD que vous choisissez. Plus ce dernier est important, plus les effets physiologiques seront conséquents. Ainsi, les joueurs de eSport, qui peuvent passer jusqu’à 14h par jour devant un écran, luttent efficacement contre les effets néfastes de ce type de métier (migraines, problèmes oculaires, stress) en utilisant du CBD.

Votre corps vous dira merci

Mais le eSport, ce n’est pas qu’une réflexion stratégique mise en place sur un terrain de football ou un champ de bataille virtuels. C’est aussi un sport physique : la pratique intensive sur manette ou console génère un stress physique important, ainsi que des montées d’adrénaline régulières. De fait, les joueurs de eSport ne sont pas épargnés par les blessures physiques : syndrome du canal carpien, entorses et douleurs lombaires font partie des principaux risques physiques du eSport.



En cela, le CBD peut être d’une grande aide. Ses vertus anti-inflammatoires jouent un rôle incontournable pour lutter contre les douleurs, y compris chroniques. Beaucoup de joueurs professionnels (non virtuels) utilisent le CBD dans le cadre d’une pommade, pour un massage après leurs entraînements. Cela permet de détendre le muscle et de gérer la douleur. Ses vertus apaisantes peuvent également soulager un mal de tête passager ou une migraine naissante : c’est un allié lors des épreuves ou des compétitions importantes en eSport.

Une hygiène de vie digne de sportifs

Pour avoir des performances optimales en eSport, à la fois physiques et cognitives, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable, comme c’est le cas de nombreux athlètes. En cela, le CBD est un excellent atout et s’inscrit facilement dans une routine sportive, alimentaire ou intellectuelle. Par exemple, il est possible de les consommer du CBD sous forme de gélule ou de capsules CBD, mais aussi sous forme de boissons ou bien de vaporisateurs. Le tout est de choisir comment améliorer ses performances face à un écran : la gestion du stress, des émotions et de possibles blessures est donc essentiel.

Le CBD permet de maximiser vos performances à l’écran, mais à condition d’avoir un train de vie cohérent : cela ne doit pas se substituer à d’autres choix qui incombent au sportif professionnel, virtuel ou non.