Le dernier jeu MMORPG V4 de Nexon lancé sur mobile et PC !

Le dernier jeu MMORPG multiplateforme V4 de Nexon (startup Coréenne de Pangyo) a été lancé sur mobile et PC. Propulsé par Unreal Engine 4, V4 met les joueurs au défi de sauver Syllunas. Une terre autrefois paradisiaque qui est maintenant menacée par les forces démoniaques dirigées par le méchant Guardion et le Scoria Knights autrefois puissants.

6 Classes dans ce V4 de Nexon

Six classes axées sur l’attaque, Enchantress, Slayer, Knight, Warlord, Gunslinger et BoomBlade peuvent être utilisées. Et ainsi, infliger un maximum de dégâts et de destruction. Alors que les joueurs naviguent dans un environnement rempli d’aventures. Ils peuvent former de puissantes alliances et explorer des royaumes. PVP ou PVE pour conquérir le champ de bataille à mesure qu’ils avancent dans le jeu.

Il existe plus de 50 options de personnalisation, afin que les joueurs puissent personnaliser les personnages avec des armes et des armures brillantes pour les aider au combat et libérer leur véritable potentiel. Avec un marché axé sur les joueurs, la V4 invite les joueurs à vivre une aventure en monde ouvert. Ce qui leur permet de se livrer au monde immersif de Syllunas à tout moment. A la maison ou en déplacement et surtout avec des joueurs du monde entier.

Pour célébrer le grand lancement de V4, de nombreux événements mondiaux seront disponibles. Les joueurs qui se connectent quotidiennement et remplissent certaines conditions recevront diverses récompenses de lancement. De plus, il y aura un événement de guilde spécial où les joueurs de guilde qui unissent leurs forces pour vaincre les monstres boss ensemble sur le terrain, pourront partager des récompenses avec d’autres membres de la guilde.

Tous les joueurs qui se sont inscrits pour la pré-inscription pourront désormais réclamer des récompenses uniques, notamment un costume de monture en édition limitée – Poipong, 100000 pièces d’or, parchemins de téléportation de zone X15, potions de bénédiction mineures X10 et coffres à bento gourmet X200.

V4 est désormais disponible dans le monde entier à l’exception de la Corée, de la Chine, du Japon et de Taiwan.

