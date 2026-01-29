Le Forever Flavors Project célèbre l’incroyable richesse des souvenirs culinaires

Le lancement du Forever Flavors Project marque une nouvelle étape pour la préservation du patrimoine culinaire mondial. Lee Kum Kee s’associe à l’UNESCO pour rassembler des souvenirs gourmands des quatre coins du globe. Ce projet veut créer un pont entre les cultures par la mémoire de la saveur.

Un partenariat inédit entre Lee Kum Kee et l’UNESCO pour la mémoire culinaire

Pour la première fois, Lee Kum Kee collabore avec l’UNESCO autour du Forever Flavors Project. Ce partenariat, lancé à Pékin, réunit des acteurs majeurs de la culture et de la gastronomie. Ensemble, ils souhaitent sauvegarder les histoires autour de la nourriture, véritables témoins de notre identité.

La mission du Forever Flavors Project : sauvegarder les souvenirs gourmands

Ce projet ambitieux vise à collecter des récits culinaires venant de tous horizons. L’objectif est de préserver un héritage immatériel qui transcende le temps. Le Forever Flavors Project encourage le partage de moments forts associés à la nourriture, touchant ainsi toutes les générations. Quatre axes guident cette initiative : protéger le patrimoine culinaire, favoriser les jeunes talents, créer le dialogue interculturel et impliquer le public au cœur du projet.

La participation est simple et ouverte à tous. Il suffit de :

Partager un souvenir culinaire sur Instagram, WeChat ou le site de l’UNESCO.

Inclure le hashtag #ForeverFlavorsProject dans sa publication.

dans sa publication. Raconter une histoire personnelle, familiale ou communautaire, en texte, vidéo ou photo.

Les récits sélectionnés seront mis en avant par Lee Kum Kee et l’UNESCO. Chaque contributeur recevra un certificat numérique unique.

Avec le Forever Flavors Project, les saveurs deviennent messagères de souvenirs et d’émotions. Ce projet connecte les peuples et valorise le patrimoine culinaire mondial. Vous aussi, racontez votre histoire et rejoignez cette aventure gourmande et solidaire !

