Le meilleur forfait mobile à 2 euros est de retour !

Cdiscount mobile est de retour avec son forfait mobile à 2 euros ! L’opérateur relance en effet son offre 30 Go pour la modique somme de 2,99 € par mois. Découvrez dans notre article tous les services inclus dans cette série limitée.

Un forfait mobile à 2 euros avec 30 Go de données mobiles, c’est possible !

Après une très belle offre 60 Go, Cdiscount Mobile est de retour sur le segment des forfaits mobiles pas chers. L’opérateur virtuel relance en effet son offre 30 Go à 2,99 euros par mois.

Au programme de cette série limitée, nous retrouvons donc logiquement une enveloppe de 30 Go de données mobiles en 4G. Cette quantité est d’ailleurs complétée par 10 Go de data internet à l’étranger (Europe et DOM). À cela se rajoute bien logiquement les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, Europe et dans les DOM. Sans engagement, le forfait mobile 30 Go est à 2,99 euros par mois pendant 6 mois, puis passe à 12,99 € par mois.

Pour rappel, CDiscount Mobile passe par le réseau de NRJ Mobile. L’opérateur est d’ailleurs lui-même raccordé à Bouygues Telecom, SFR et Orange. Le réseau vous sera attribué automatiquement selon la qualité de la couverture mobile autour de votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.