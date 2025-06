Le ravitaillement en hydrogène franchit un cap positif avec SANY en Australie

Le ravitaillement en hydrogène devient un enjeu majeur pour l’avenir des transports propres. SANY, l’un des géants du secteur industriel, franchit aujourd’hui une étape historique dans l’expansion mondiale des énergies vertes. Grâce à une collaboration stratégique avec un partenaire australien, SANY vient de livrer sa première station de ravitaillement en hydrogène sur le sol australien. Ce projet marque un tournant décisif vers la décarbonisation et la durabilité dans le monde entier.

SANY livre sa première station de ravitaillement en hydrogène en Australie

SANY vient de livrer un équipement de ravitaillement en hydrogène sur mesure à un client australien. Cette station intégrée, d’une capacité de 200 Nm³/h, est montée sur châssis, ce qui la rend facilement transportable et adaptable à différents sites. Ce projet est le fruit d’un partenariat stratégique conclu en avril 2024, après de grands succès réalisés en Chine.

Une technologie de production d’hydrogène innovante et performante

La station fonctionne grâce à une technologie d’électrolyse flexible, très avancée. Elle intègre une suralimentation à deux étages et un stockage d’hydrogène à très haute pression. Cette technologie permet de ravitailler différents types de véhicules. Les camions sont alimentés à 35 MPa et les voitures à 70 MPa. Le ravitaillement est rapide et répond aux besoins quotidiens comme au transport de marchandises.

Des normes de sécurité et certifications internationales respectées

La sécurité est au cœur de ce projet. La station SANY respecte des normes strictes, certifiées par Bureau Veritas et TÜV SÜD. Parmi ces certifications figurent :

La norme électrique AS 3000, très exigeante en Australie.

La double certification ASME/AS1200 pour les réservoirs sous pression.

Le test SAE J2601 garantit un remplissage rapide et sécurisé.

Pour chaque étape, une analyse rigoureuse des risques et des phases de contrôle a été menée. Cette méthode garantit une solution sûre, fiable et intelligente pour le ravitaillement en hydrogène.

En résumé, la livraison de cette station par SANY marque une avancée essentielle dans le ravitaillement en hydrogène à l’échelle mondiale. Grâce à une technologie de pointe, des normes de sécurité élevées et une ambition verte, SANY trace la voie d’un futur plus propre pour tous. L’entreprise confirme ainsi son engagement en faveur des énergies renouvelables et de la transition écologique. Le développement du ravitaillement en hydrogène ouvre désormais de nouvelles perspectives pour l’industrie et la société.

