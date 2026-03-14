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Les pare-feu HiSecEngine USG6000G Huawei : une sécurité optimale pour les entreprises

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 14 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Huawei présente les pare-feu HiSecEngine USG6000G pour une sécurité réseau renforcée.

La sécurité des réseaux d’entreprise est aujourd’hui un enjeu crucial. Au MWC Barcelona 2026, Huawei a lancé ses nouveaux pare-feu HiSecEngine USG6000G pour protéger efficacement les entreprises tout en les accompagnant vers l’intelligence totale.

Des performances inégalées pour la sécurité des entreprises

La série HiSecEngine USG6000G propose des modèles performants. Les pare-feux, dotés de moteurs de sécurité dédiés, offrent un débit maximal de 135 Gbps pour la protection contre les menaces. Cela signifie que même avec des services critiques et un trafic important, la sécurité reste optimale. La capacité de décryptage SSL est, elle aussi, bien supérieure à celle des concurrents. Par conséquent, les entreprises bénéficient d’une expérience fluide, sans compromis sur la protection.

Détection intelligente et protection avancée des menaces

Les nouveaux pare-feu HiSecEngine USG6000G intègrent une intelligence de calcul avancée. Ils analysent en temps réel les fichiers mais aussi les pages web suspectes. Grâce à des algorithmes modernes, ces pare-feux bloquent les attaques inconnues en quelques millisecondes. Le taux de détection atteint 95%, ce qui place Huawei largement au-dessus de la moyenne du secteur. Ainsi, le risque de brèche est considérablement réduit pour les entreprises.

Des solutions adaptées aux besoins des sites et succursales

La gamme HiSecEngine USG6000G s’adapte à tous les besoins. Les grands sièges profitent des modèles puissants, tandis que les filiales bénéficient de solutions tout-en-un. Les pare-feux de bureau intègrent des fonctions de router et commutateur, ainsi que la prise en charge de la 5G et du PoE. Cette souplesse permet une connexion sûre entre toutes les entités de l’entreprise.

Pour conclure, les pare-feu HiSecEngine USG6000G Huawei définissent de nouveaux standards en matière de sécurité informatique. Leur haute performance, leur capacité de détection intelligente et leurs solutions sur-mesure en font un choix stratégique pour la sécurité et la connectivité des entreprises modernes. Il est temps de renforcer votre réseau avec l’innovation proposée par Huawei.

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il y a 2 heuresDernière mise à jour: 14 mars 2026
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