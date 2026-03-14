UGREEN Thunderbolt 5 : des stations d’accueil puissantes pour booster votre productivité

La marque UGREEN révolutionne l’univers des accessoires informatiques avec ses nouvelles stations d’accueil Thunderbolt 5. Ainsi, ces stations sont conçues pour répondre aux besoins grandissants de productivité et de connectivité des professionnels exigeants. Dès lors, découvrons cette gamme qui promet de booster votre efficacité au quotidien.

Présentation des nouvelles stations d’accueil UGREEN Thunderbolt 5

Avec la gamme Maxidok, UGREEN propose des solutions destinées aux utilisateurs cherchant à exploiter tout le potentiel de leur poste de travail. Ainsi, trois modèles certifiés Thunderbolt 5 sont disponibles, couvrant tous les besoins, du travailleur nomade au créatif en studio. Par ailleurs, la version phare, la station d’accueil Maxidok Thunderbolt 5 17-en-1, intègre pas moins de 17 ports variés. Elle permet notamment de tout connecter : stockage, écran, réseau ou alimentation.

Des performances révolutionnaires pour la productivité et la créativité

Les nouveaux docks UGREEN Thunderbolt 5 offrent des performances solides. On retrouve :

Une bande passante jusqu’à 120 Gbps pour des transferts ultra-rapides

pour des transferts ultra-rapides Des sorties vidéos jusqu’à 8K à 60 Hz pour les professionnels de l’image

pour les professionnels de l’image La possibilité d’alimenter plusieurs écrans simultanément, sur Mac ou Windows

ou Une intégration d’extension SSD M.2 pour l’édition directe de fichiers volumineux

La charge simultanée d’ordinateurs et de smartphones

Ces arguments font des solutions UGREEN un choix évident pour les environnements exigeants.

Compatibilité optimale et innovation pour les environnements Mac et PC

UGREEN met l’accent sur la compatibilité. Ainsi, les stations Thunderbolt 5 sont testées pour fonctionner de façon optimale avec MacBook, Mac mini et PC. Par ailleurs, le modèle dédié au Mac mini s’intègre parfaitement au châssis et maintient le flux d’air, essentiel pour préserver la performance du matériel. De plus, il prend en charge la gestion multi-écrans natifs sans installation de pilote.

Tarifs et disponibilité des modèles UGREEN Thunderbolt 5

Les précommandes sont ouvertes sur le site officiel UGREEN. Ainsi, les modèles 17-en-1 et 10-en-1 sont proposés respectivement à 459,99 € et 299,99 €. De plus, ils seront également disponibles sur Amazon à partir du 24 mars. Par ailleurs, le dock pour Mac mini sera lancé fin avril ou début mai. Au final, cette gamme cible les créatifs, gamers et professionnels souhaitant gagner en flexibilité sans compromis.

En somme, UGREEN Thunderbolt 5 s’impose comme un nouvel allié pour booster la productivité et répondre aux nouveaux défis des professionnels. Puissance, polyvalence et rapidité sont désormais accessibles à un large public. Pensez à précommander pour bénéficier de ces innovations et transformer votre expérience informatique.

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