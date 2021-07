MacBook Pro 14″ et 16″ : des écrans Mini-LED pour les modèles 2021

On parle d’un lancement dès cette année pour de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Depuis ces derniers mois, les rumeurs ne cessent de s’intensifier. Et cette semaine, Ming Chi Kuo en remet une couche.

Les prochains MacBook équipés d’écrans Mini-LED ?

En plus du modèle d’iPad Pro 11 pouces de 2022, les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient eux aussi profiter des dalles Mini-LED. L’analyste de Tianfeng International Securities affirme que les deux modèles de MacBook Pro rentreront en production durant le troisième trimestre de cette année, ce qui colle assez bien avec les rumeurs faisant état d’une commercialisation vers la fin du Q3 ou de l’année. Ceux-ci bénéficieront de dalles mini-LED, comme on a déjà pu le voir sur l’iPad Pro 2021.

L’arrivée de Luxshare dans la supply chain d’Apple aurait aussi comme conséquence de faire baisser les coûts de la dalle Mini-LED, ce qui profiterait bien sûr directement à la marge du californien.

Un lancement dès cet automne 2021 ?

Ces deux nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces adopteraient un châssis entièrement redessiné, reprenant la silhouette rectiligne des derniers iMac M1, de l’iPad Pro ou des iPhone 12. Apple en profiterait pour réintroduire une connectique digne de ce nom sur les MacBook Pro, avec un lecteur de cartes SD, un port HDMI et potentiellement un port magnétique MagSafe pour la recharge. Ces nouveaux MacBook seraient enfin équipés d’un écran Mini LED et d’un processeur ARM Apple Silicon plus performant que l’actuelle puce M1. Surnommé M1X ou encore M2, il proposerait une partie GPU nettement améliorée et pourrait supporter une plus grande quantité de mémoire vive.

Enfin, toujours d’après Ming Chi Kuo, Apple chercherait également à intégrer la technologie Mini LED à ses prochains MacBook Air. Selon le leaker DylanDkt, Apple aurait en effet un MacBook Air de nouvelle génération dans les tuyaux pour remplacer le modèle actuel (dont le design n’a pratiquement pas bougé depuis 2018). Cette nouvelle version du MacBook Air proposerait de nombreux coloris comme l’iMac M1, et s’équiperait d’une puce Apple M2. Selon certaines sources, Apple annoncerait cette nouvelle génération en 2022, sans plus de précision.

