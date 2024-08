Made by Google 2024 : Série Pixel 9, Buds Pro 2, Pixel Watch 3 …le résumé de toutes les annonces !

Le 13 août 2024 s’est tenue la conférence Made by Google. Lors de cet événement de grande ampleur, Google a présenté ses nouveaux produits high tech, parmi lesquels la très attendue série Pixel 9, mais aussi les écouteurs Pixel Buds Pro 2, sans oublier la Pixel Watch 3. Vous n’avez pas pu suivre la conférence ou vous craignez d’avoir manqué certaines présentations ? Pas de soucis ! Retrouvez ici toutes les meilleures annonces de cette conférence Made by Google 2024 !

Quatre modèles Google Pixel 9 dévoilés !

Google a enfin dévoilé sa gamme Pixel 9 qui comprend trois téléphones à dalle (Google Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL) et un téléphone pliable (Google Pixel 9 Pro Fold).

Les Google Pixel 9 standard et Pixel 9 Pro présentent un écran Oled de 6.3 pouces. Le modèle XL présente un écran plus grand de 6.8 pouces. Quant au Pixel 9 Pro Fold, son écran interne est de 8 pouces et son écran externe de 6.3 pouces.

Les trois smartphones à dalle disposent d’un boîtier d’appareil photo de forme ovale redessiné. Notons aussi la puce G4 Tensor mise à jour de Google, une meilleure autonomie de la batterie et une fonction SOS par satellite. Ils comportent entre 12 à 16 Go de RAM. De même, les appareils photo embarquent des capteurs de 50 à 48 mégapixels. Le modèle Pro XL propose aussi une batterie avec une capacité de 5 060 mAh.

Le Pixel 9 affiche un prix de départ de 899 euros, le modèle Pro démarre quant à lui à 1099 euros et le modèle Pro XL coûte 1 199 euros et plus. Les expéditions des modèles Pixel 9 et 9 Pro XL débuteront le 22 août tandis que le Pixel 9 Pro sera disponible à compter de septembre.

Ok, time for the hardest decision of your day…🤔



Which #Pixel9 color are you picking?

Obsidian 🎱 🖤 🐈‍⬛

Wintergreen 🍈💚 🦜

Peony 🌸 💗 💅

Porcelain 🐻‍❄️ 🤍 🐚#MadeByGoogle pic.twitter.com/KRiFoZK0aF — Made by Google (@madebygoogle) August 13, 2024

Zoom sur le modèle Pro Fold

Pour le Pixel 9 Pro Fold, il est également équipé d’une puce G4 Tensor. Le Pixel 9 Pro Fold coûte 1 899 dollars et sera expédié à partir du 4 septembre. Il sera livré avec Android 14 et bénéficiera de sept ans de mises à jour. Il est doté de 16 Go de RAM et d’un stockage de 256 Go de stockage minimum. Sa batterie est de 4 650 mAh et le Pro Fold est compatible avec une charge rapide de 45 W. Les acheteurs auront également droit à un accès d’un an à Gemini Advanced.

Google Pixel Watch 3

Google a également présenté les Pixel Watch 3 qui se déclinent en deux modèles : l’un de 41 mm, et l’autre de 45 mm. Cette smartwatch présente des bordures plus fines, offrant plus d’espace pour l’écran. Elle dispose également d’une nouvelle puce à bande ultra large et d’un écran Amoled LTPO pouvant atteindre les 2 000 nits. Les deux modèles de Pixel Watch 3 tournent sous Wear OS 5.0 et peuvent tenir jusqu’à 36 h d’autonomie par charge.

Au niveau des fonctionnalités, les Pixel Watch 3 proposent des technologies de suivi de santé et quelques nouveautés comme l’accès au flux vidéo des caméras de surveillance, le contrôle d’appareils Google TV et l’utilisation du dictaphone Pixel directement depuis la montre. Les prix pour ces modèles débutent à 399 euros pour la version 41 mm Bluetooth et 499 euros pour la version LTE. Les deux tailles seront disponibles à compter du 10 septembre.

#PixelWatch 3 has a bigger, brighter screen¹ and advanced @Fitbit features²



🔋45mm that gives you 40% more display and a 35% bigger battery¹

🏃 New Advanced Running for better runs every time

⌚️Take Google on the go with our deepest integration yet#MadeByGoogle pic.twitter.com/vYA5UQppKN — Made by Google (@madebygoogle) August 13, 2024

Les Pixel Buds Pro 2

Google a également présenté ses nouveaux écouteurs Pixel Buds Pro 2. Plus petits et plus légers, ils sont équipés de haut-parleurs de 11 mm et d’une puce Tensor A1 qui améliorerait la suppression active du bruit (ANC). Leur design en aileron devrait permettre aux utilisateurs de les garder dans leurs oreilles pendant leur séance de sport. Les Pixel Buds Pro 2 promettent également jusqu’à 8 heures d’autonomie avec la fonction ANC activée et 30 heures avec le boîtier. En termes de prix, ils seront vendus au prix de 249euros.

Gemini Live est désormais disponible

Vous vous rappelez de Gemini Live ? Cette nouvelle option de chat vocal a été annoncée pour la première fois par Google lors de sa conférence I/O en mai. La nouvelle option de chat vocal permet de poser des questions à voix haute à l’assistant IA de Google. L’utilisateur pourra choisir entre 10 voix différentes et l’assistant IA lui répondra. Gemini Live pourra ainsi tenir une conversation, mais il sera possible pour l’utilisateur de l’interrompre au milieu d’une phrase.

Google dévoile Pixel Studio

Pixel Studio est un nouvel outil de génération d’images via l’intelligence artificielle. Il permet de trouver une capture d’écran à partir d’une requête ou encore de générer ses propres images en quelques secondes. Cette fonctionnalité est intégrée dans le Google Pixel 9.

Enfin, la dernière nouveauté : Magic Editor

Magic Editor est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur les Pixel 9. Il permet d’ajouter tout ce que vous voulez sur une photo.

Voilà, vous êtes désormais au courant de tout ce qui s’est dit lors du Made by Google 2024. Voici la vidéo de la conférence si vous souhaitez la (re)visionner !