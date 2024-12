Mafia: The Old Country nous donne rendez-vous aux Game Awards 2024 !

Nous ne sommes plus qu’à quelques heures des Game Awards 2024 ! À part couronner les meilleurs jeux de l’année, c’est également l’occasion pour les développeurs de présenter leurs prochaines œuvres au monde. 2K Games en fait partie, et d’ailleurs, le studio n’est pas venu avec les mains vides. Dans une annonce des moins surprenantes, il confirme donc la présence de Mafia : The Old Country aux Games Awards 2024. Une grande nouvelle pour les fans de la licence, qui ont eu également droit à une nouvelle bande-annonce.

Mafia: The Old Country aux Game Awards 2024, retour dans les années 1900

À part Borderlands 4, 2K Games promet un autre grand projet aux Game Awards 2024 : Mafia: The Old Country. Développé par Hangar 13 et édité par 2K, ce quatrième opus de la licence promet de plonger les joueurs au cœur des origines du crime organisé. Après sa révélation lors de la Gamescom 2024, 2K Games a donné rendez-vous à sa communauté aux Game Awards avec un teaser sur son compte X. Attendons-nous donc à une bande-annonce de gameplay avec son éventuelle date de sortie durant l’évènement.

D’après 2K et Hangar 13, Mafia: The Old Country est une préquelle du jeu original sorti en 2002. L’histoire se déroule dans les bas-fonds de la Sicile des années 1900, précisément dans la ville fictive de San Celeste. Les joueurs pourront donc enfin explorer les origines de Thomas Angelo, le protagoniste du premier Mafia. Nous en découvrirons davantage lors des Game Awards 2024, aux côtés des autres nominations de jeux.

Pour rappel, vous pouvez regarder gratuitement les Games Awards via Twitch et YouTube le 12 décembre prochain entre 1h30 et 5h heure de Paris. En attendant, nous vous laissons apprécier la première bande-annonce de présentation de Mafia: The Old Country :