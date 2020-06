Mank – le nouveau David Fincher, arrive en octobre sur Netflix

L’une des plus grandes attentes cinéma de 2020 arrive à la fin de l’année sur Netflix. Il s’agit de Mank, le nouveau film de David Fincher. Annoncé en juillet 2019, c’est un film qui vient marquer la fin d’une pause de 6 ans pour son réalisateur. En effet, c’est sa première réalisation cinématographique depuis Gone Girl, sorti en 2014.

Mank sera un biopic tourné en noir et blanc. Il s’agit d’un projet que le réalisateur de Fight Club et de The Social Network prévoit de faire depuis de nombreuses années. Le scénario, écrit par le père du réalisateur, Jack Fincher, fut finalisé en 2003. Le film nous parlera de la relation tumultueuse qui s’est établie entre le célèbre réalisateur Orson Welles et son scénariste Herman J. Mankiewicz, chargé d’écrire le scénario du prochain film du réalisateur. Un film qui deviendra l’un des plus cultes de l’histoire du cinéma : Citizen Kane.

Orson Welles et Herman J. Mankiewicz

Au casting de ce film, nous retrouverons Gary Oldman dans le rôle de Herman J. Mankiewicz. Mais aussi Amanda Seyfried dans le rôle de l’actrice Marion Davies, Lily Collins qui jouera Rita Alexander, la secrétaire de Mankiewicz, ou encore Tuppence Middleton qui interprétera sa femme, Sara. Tom Burke interprétera Orson Welles.

À la musique, nous retrouverons Atticus Ross et Trent Reznor. Tous les deux sont membres du groupe de musique industrielle How to Destroy Angels. Il s’agira de leur quatrième collaboration avec David Fincher après The Social Network, Millénium et Gone Girl.

Eric Roth annonce la sortie de Mank pour octobre

Tout récemment, le podcast Pardon My Take crée par le site The Film Stage a invité l’un des producteurs de Mank, Eric Roth (qui scénarise le prochain film de Martin Scorsese). Il y a annoncé la sortie du film pour octobre prochain.

Il a également profité de l’occasion pour en faire la promotion :

C’est un film incroyable. Il [David Fincher] a fait un film en noir et blanc des années 1930. Ça ressemble à un film des années 1930 et cela se ressent comme tel. Eric Roth, The Film Stage