MiaoLab Tower Power Strip : une solution écologique et puissante pour votre bureau

Le quotidien à la maison ou au bureau demande souvent plus de prises et de sécurité. Désormais, la MiaoLab Tower Power Strip s’impose comme la solution idéale pour répondre à ces besoins. Découvrons ensemble ses atouts et les nouveautés de la marque MiaoLab, qui mise sur l’innovation pour faciliter votre organisation.

Une multiprise innovante et écologique pour la maison moderne

La MiaoLab Tower Power Strip se démarque par son aspect écoresponsable. Plus de 90 % des matériaux de l’emballage sont recyclés. Son boîtier a aussi été pensé pour un impact environnemental réduit. Côté performance, cette multiprise propose jusqu’à 3 680 W de puissance. C’est parfait pour alimenter plusieurs appareils simultanément, qu’il s’agisse d’animations de fête ou de la gestion des équipements du salon. Sa forme verticale et compacte aide à gagner de la place, même dans les petites pièces.

Sécurité et performance : les atouts du MiaoLab Tower Power Strip

La sécurité est au cœur du design. Le produit inclut :

Une protection contre les surcharges pour éviter les risques électriques.

pour éviter les risques électriques. Un boîtier ignifugé résistant jusqu’à 850°C.

résistant jusqu’à 850°C. Une durée de vie dépassant 10 000 cycles de branchement .

. Une protection contre les surtensions de 1 420 Joules pour protéger vos équipements numériques.

Ces atouts rassurent, que ce soit pour la famille à la maison ou les jeux vidéo au bureau. Les bureaux modernes apprécieront la longueur de deux mètres du cordon, qui permet une grande flexibilité d’aménagement.

Flexibilité et design : un allié pour bureaux et espaces partagés

La MiaoLab Tower Power Strip a été créée pour s’adapter à tous les environnements. Elle offre :

Un format vertical peu encombrant.

Une base à bascule auto-redressable , idéale en camping-car ou en télétravail.

, idéale en camping-car ou en télétravail. Des prises multiples pour connecter PC, enceintes, lampes et périphériques sans surcharger votre espace.

Ainsi, vous obtenez un bureau organisé et sécurisé, prêt à recevoir plusieurs appareils en toute simplicité.

En conclusion, la MiaoLab Tower Power Strip allie écologie, sécurité et performance dans une conception élégante. Facile à intégrer dans tous les espaces, elle répond aux besoins des familles comme des professionnels. MiaoLab prévoit aussi d’enrichir bientôt sa gamme avec des produits toujours plus innovants pour la maison intelligente. Pour une organisation moderne, sûre et pratique, ce nouvel allié est à découvrir sans tarder.

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