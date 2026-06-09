MITAC innove avec brio dans l’infrastructure IA au COMPUTEX 2026

MITAC frappe fort lors du salon COMPUTEX 2026. En effet, l’entreprise dévoile des innovations majeures en matière d’infrastructure d’IA. Ainsi, avec des solutions clés en main et des partenariats stratégiques, MITAC répond aux enjeux des centres de données de demain. Découvrons ensemble ces évolutions qui passionnent le secteur.

MITAC dévoile ses solutions d’infrastructure IA à COMPUTEX 2026

Au salon COMPUTEX 2026 à Taipei, MITAC présente ses nouveaux racks 52U qui répondent aux défis de l’IA agentique. Ces solutions accompagnent chaque étape du cycle de vie de l’IA : de la formation à l’inférence, jusqu’à la génération augmentée par récupération (RAG). MITAC offre des infrastructures IA tout-en-un, s’adaptant aux exigences des entreprises mondiales.

Grâce à des plateformes haute performance et à une approche écoénergétique, MITAC permet la gestion efficace de l’espace, de l’énergie et de la puissance de calcul.

Refroidissement liquide et architectures modulaires innovantes

MITAC mise sur l’innovation avec son rack IA 52U refroidi par liquide, offrant une densité graphique 50 % supérieure aux standards actuels. Chaque composant du rack est pensé pour la performance et l’efficacité énergétique. L’entreprise propose aussi des serveurs HPC à refroidissement liquide pour la recherche et la modélisation scientifique.

Refroidissement Diamond Cooling® pour une gestion thermique inédite

Solutions de stockage intégrant des SSD ultra-rapides

Architectures modulaires TonoForge™ pour déployer des centres de données en 12 semaines

Toutes ces innovations permettent de réduire l’empreinte énergétique et d’accélérer le déploiement de l’IA.

Partenariats stratégiques pour une IA agentique performante

MITAC ne travaille pas seul pour façonner l’avenir. L’entreprise coopère avec des géants comme AMD, NVIDIA, Canonical et DDN. Cela garantit un écosystème complet, du matériel performant aux logiciels de gestion avancés.

Intégration de solutions clés en main avec Ubuntu, ROCm™ et CUDA Gestion des ressources GPU simplifiée et automatisée Orchestration intelligente avec la suite AMD Enterprise AI

Mitac propose ainsi des solutions prêtes à l’emploi et adaptées à l’évolution rapide des besoins en IA.

En conclusion, MITAC s’impose comme un acteur incontournable de l’infrastructure IA. Son offre allie innovation technologique, gestion intelligente de l’énergie et large réseau de partenaires. Grâce à ses architectures évolutives et ses solutions tout-en-un, MITAC prépare les entreprises à affronter les défis de l’IA agentique et du HPC. Aujourd’hui, MITAC définit la nouvelle norme pour les centres de données tournés vers l’avenir.

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