Les nouveautés Netflix de la semaine (sorties de 07/10 au 13/10)

Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dire ce que la plateforme de Streaming vous réserve pour cette deuxième semaine de octobre 2019*.

Séries

Riverdale (Saison 4 – 10 octobre)

Insatiable (Saison 2 – 11 octobre)

Synopsis saison 1: Patty Bladell, jeune lycéenne harcelée à cause de son physique, change du tout au tout après un accident. Celle-ci perd beaucoup de poids et décide de se lancer dans l’univers des concours de beauté (et surtout de se venger de ses harceleurs…).

L’Iréel: Incroyables témoignages (Saison 2 – 11 octobre)

Retrouvez plusieurs histoires vraies, glaçantes et terrifiantes reconstituées et agrémentées de témoignages.

Plan Coeur (Saison 2 – 11 octobre)

Synopsis saison 1: 2 ans après sa rupture avec Max, Elsa continue de déprimer et n’arrive pas à passer à autre chose. C’est alors que Charlotte et Emilie décident de lui faire faire rencontrer un escort-boy afin de la faire avancer dans sa vie.

Films

Banlieusard (10 octobre)

Noumouké, adolescent de 15 ans, se pose des questions quant à son avenir. Celui-ci hésite entre suivre les pas d’un de ses frères, étudiant en droit, ou de son aîné, gangster.

La Fracture (11 octobre)

Ray se rend compte que sa femme et sa fille ont disparu suite à un examen à l’hôpital. Celui-ci va donc mener une enquête effrénée afin de comprendre ce qu’il s’est passé et retrouver sa famille.

The Forest of Love (11 octobre)

Retrouvez dans ce long-métrage la vie de Jesse Pinkman après sa tragique évasion durant la fin de la série Breaking Bad.

Bon visionnage Netflix à tous !

*liste non exhaustive

