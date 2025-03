MOZA Racing émerveille avec des innovations immersives

MOZA Racing fait sensation dans le monde des simulations avec le lancement de ses nouveaux produits. En effet, ces innovations promettent de redéfinir les expériences de sim racing et de simulation de vol. Découvrons donc ensemble ces avancées technologiques qui, sans aucun doute, raviront les passionnés.

Innovations révolutionnaires pour le sim racing

MOZA Racing dévoile des produits qui révolutionnent le sim racing. En particulier, la pédale active MOZA mBooster incarne cette avancée. Dotée d’un retour de force puissant, elle simule des dynamiques réelles telles que l’ABS. Grâce à ses capteurs de 200 kg, elle garantit une précision inédite. De plus, chaque élément est entièrement personnalisable.

Une immersion réaliste avec les empattements

MOZA Racing améliore aussi ses empattements à entraînement direct. Les modèles MOZA R9, R12, R16 et R21 bénéficient d’une mise à jour majeure. Grâce à un encodeur magnétique 21 bits, la précision est optimisée. En collaboration avec iRacing, ces empattements offrent un retour de force raffiné avec le mode iRacing 360Hz. Les conducteurs ressentent maintenant chaque subtilité du circuit. Les effets de vibration haute fréquence ajoutent encore au réalisme.

Nouvelles technologies pour la simulation de vol

MOZA Racing ne s’arrête pas au sim racing. La marque élargit sa gamme de simulation de vol avec des produits innovants. La base de manche MOZA AY210 impressionne par sa force de 210 N et sa course de 150 mm. Ces caractéristiques garantissent une immersion totale. Le manche MOZA MFY, avec ses 34 entrées configurables, assure un contrôle parfait. Les amateurs de simulation de vol apprécieront également le boîtier papillon MOZA MTP avec ses 27 interrupteurs programmables.

En conclusion, MOZA Racing s’impose comme leader dans le domaine des simulations. Avec des avancées impressionnantes en sim racing et simulation de vol, la marque offre des expériences plus réalistes que jamais aux passionnés du monde entier. Leurs produits repoussent les limites du réalisme et de la personnalisation, garantissant une immersion totale. Ainsi, grâce à MOZA Racing, le futur des simulations est plus passionnant que jamais.

