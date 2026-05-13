NetEase dévoile Blood Message, un AAA solo inspiré de la Chine impériale

On ne cesse de le dire, car c’est un fait : la Chine commence à s’imposer dans la scène vidéoludique mondiale. Après le succès des AAA comme Black Myth: Wukong ou encore Wichang: Fallen Feathers, le studio célèbre pour ses jeux multijoueur NetEase se met aussi aux jeux solo en dévoilant Blood Message, sa nouvelle licence narrative à gros budget. Et ce que l’on peut dire, c’est que les premières images du trailer promettent de l’immersion. Fans d’histoire et d’action, ce jeu est pour vous !

Lire également : The Mound: Omen of Cthulhu se montre au Nacon Connect 2026 avec sa date de sortie

Blood Message : un voyage périlleux au cœur de la dynastie Tang

Contrairement à de nombreuses productions asiatiques orientées fantasy, Blood Message privilégie une approche plus réaliste. Le jeu signé NetEase se déroule durant la période de la dynastie Tang, l’une des plus marquantes de l’histoire chinoise. Le joueur y incarne un messager accompagné de son fils. Les deux sont chargés de traverser un territoire hostile afin de remettre un message crucial à Chang’an, capitale impériale de l’époque.

Les premières images montrent un gameplay à la troisième personne mêlant plusieurs styles de jeu. Les combats au corps à corps semblent dynamiques et brutaux, avec une mise en scène nerveuse. Des séquences d’infiltration seront également de la partie. Selon NetEase, Blood Message racontera cette période instable avec une dimension plus humaine, en privilégiant le point de vue de personnes ordinaires que via des empereurs ou des généraux.

Ci-dessous la bande-annonce :

Pour le moment, Blood Message n’a pas encore de date de sortie officielle. NetEase a simplement confirmé un lancement sur PC et consoles, sans davantage de précisions. Néanmoins, le studio chinois promet d’en dévoiler plus de son jeu lors du Summer Game Fest 2026, qui se tiendra en live du 5 au 8 juin prochain.