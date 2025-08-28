Netflix lance ses premiers parcs d’attractions immersifs autour de ses séries cultes

Netflix franchit une nouvelle étape dans l’univers du divertissement en ouvrant ses propres parcs d’attractions. Baptisés « Netflix Houses », ces lieux promettent une immersion totale dans les séries les plus populaires de la plateforme. C’est notamment le cas de Stranger Things, Squid Game, Wednesday ou encore de One Piece. Les fans pourront vivre leurs univers préférés de l’intérieur. Et ce, à travers des expériences interactives, des décors réalistes et des attractions inédites. Une stratégie audacieuse qui rapproche Netflix du modèle de Disney, tout en capitalisant sur ses franchises à succès.

Des expériences immersives inspirées des séries Netflix

La première Netflix House ouvrira ses portes le 12 novembre 2025 à Philadelphie, suivie d’une seconde à Dallas le 11 décembre. Chaque parc proposera deux attractions phares d’une heure chacune, directement inspirées des séries emblématiques. À Philadelphie, les visiteurs pourront partir à la recherche d’un fruit du démon dans une aventure pirate tirée de One Piece, ou explorer l’univers mystérieux de Wednesday à travers une série de défis interactifs.

À Dallas, les fans de Stranger Things devront retrouver des habitants disparus dans les ruines de Hawkins. Quant aux fans de Squid Game, ils pourront tester leur sang-froid dans des jeux dangereux où la trahison fait partie des règles. Ces expériences sont conçues pour plonger les visiteurs dans des décors fidèles aux séries, avec des effets visuels, des énigmes et des interactions en temps réel. L’objectif est de transformer le spectateur en acteur, pour une immersion totale.

Un concept hybride entre parc d’attractions et centre de loisirs

Les Netflix Houses ne se limitent pas aux attractions principales. En effet, les visiteurs auront aussi accès à des jeux en réalité virtuelle, des machines d’arcade, un mini-golf et des espaces de restauration inspirés des séries. Des plats et encas thématiques seront proposés, renforçant l’ambiance immersive. Une boutique permettra également d’acheter des produits dérivés, des vêtements et des accessoires liés aux franchises Netflix.

L’entrée dans les parcs sera gratuite, mais chaque attraction sera payante. Les tarifs n’ont pas encore été dévoilés. Néanmoins, Netflix semble miser sur une formule accessible et flexible. D’ailleurs, une troisième Netflix House est déjà prévue à Las Vegas pour 2027. En misant sur ses licences fortes et une expérience client originale, Netflix cherche à fidéliser ses abonnés tout en diversifiant ses sources de revenus. Une stratégie qui pourrait bien redéfinir le lien entre streaming et divertissement physique.