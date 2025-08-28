Sécurité renforcée : les étiquettes électroniques de gondole séduisent les grandes enseignes

Les étiquettes électroniques de gondole transforment le secteur de la distribution rapide. Les grands distributeurs tels que Carrefour, Aldi ou encore Kroger investissent massivement dans cette technologie. La demande explose pour des solutions plus sûres et personnalisées. Dans ce contexte, ZKONG se démarque par ses innovations et son engagement sur la sécurité.

sécurité et personnalisation au cœur des étiquettes électroniques

Avec l’essor des étiquettes électroniques de gondole, la sécurité devient un enjeu majeur. ZKONG propose des modèles dotés de systèmes antivol et anti-sabotage. Leur retrait nécessite des outils spécifiques, ce qui prévient les manipulations non autorisées. En cas de déplacement hors zone, ces étiquettes déclenchent des alarmes ou des signaux lumineux.

Par ailleurs, chaque étiquette est équipée d’une clé unique. Cela renforce la sécurité lors de la transmission des données grâce à un protocole Bluetooth 5.1 développé par ZKONG. Les clients peuvent ainsi importer eux-mêmes leurs clés, limitant les risques de fuites internes.

les certifications et innovations de ZKONG sur le marché mondial

ZKONG possède de solides atouts. L’entreprise a obtenu les certifications ISO 27001 pour la sécurité de l’information et ISO 9001 pour la qualité. Elle maîtrise toutes les étapes de production sur 40 000 m² d’installations automatisées. Ainsi, la fiabilité et la conformité de chaque étiquette électronique de gondole sont garanties.

Sa plateforme cloud permet la gestion centralisée de milliers d’étiquettes dans plusieurs points de vente. Les mises à jour de prix sont instantanées et les modèles peuvent être adaptés à la réglementation locale.

études de cas : adoption des EEG par de grandes enseignes

De nombreuses enseignes choisissent déjà ZKONG. En Australie, Blooms The Chemist adopte cette solution pour répondre à de fortes contraintes de conformité. La plateforme gère les prix et la synchronisation des données pour plusieurs magasins, tout en garantissant la sécurité grâce au cryptage AES-128.

Chez Sushi Sushi, les informations sur les allergènes sont affichées clairement sur plus de 10 000 EEG, grâce aux options de personnalisation. Enfin, AreaPadel.com utilise la technologie NFC de ZKONG, qui assure la transparence des prix et la protection des données selon les lois espagnoles.

Les étiquettes électroniques de gondole sont aujourd’hui au centre de la digitalisation des magasins. Sécurité, conformité et personnalisation façonnent la compétition entre fabricants. ZKONG s’impose comme un partenaire fiable, offrant aux distributeurs la tranquillité d’esprit et une gestion moderne des informations en rayon.

