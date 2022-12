Netflix : les films et séries à voir en janvier 2023

La plateforme de streaming Netflix a récemment dévoilé les nouveautés qui vont rejoindre son catalogue en janvier 2023. Voici les films, séries et documentaires à découvrir ce mois-ci sur la plateforme de streaming.

Ce nouveau mois de janvier sera aussi riche en nouveautés, à l’instar des nouveautés de décembre 2022. Netflix innove aussi, puisque la première série non linéaire fera son entrée au catalogue : vous pourrez regarder les épisodes de Kaléidoscope dans l’ordre que vous le souhaitez.

Les séries Netflix qui arrivent en janvier 2023

Kaléidoscope – 1er janvier

Cette série d’anthologie de 8 épisodes proposera une nouvelle expérience aux spectateurs. En effet, Kaleidoscope raconte l’histoire d’un braquage exceptionnel. Sept milliards de dollars d’obligations ont disparu au centre de Manhattan lors de l’ouragan Sandy. La série retracera les 24 ans avant le braquage, et un an après. Selon l’ordre dans lequel vous choisirez de regarder les épisodes, cela influencera l’histoire, mais aussi votre point de vue sur les événements.

Les autres séries

Ultimatum : on se marie ou c’est fini – Saison 1 – 30/12 et 6/01

Kaleidoscope – 1/01

Lady Voyeur – 1/01

La Vie mensongère des adultes – 4/01

Ginny & Georgia – Saison 2 – 5/01

Vengeances – 5/01

Copenhagen Cowboy – 5/01

Chaud dedans ! – 6/01

Tramway – 9/01

Sexify – Saison 2 – 11/01

Makanai : dans la cuisine des maiko – 12/01

Vikings: Valhalla – Saison 2 – 12/01

Trial by Fire – 13/01

Sky Rojo – Saison 3 – 13/01

That 90’s Show – 19/01

En Place – 20/01

Şahmaran – 20/01

Fauda – Saison 4 – 20/01

La Brigade des délices – Saison 2 – 20/01

Shanty Town – 20/01

L’Empire du bling : New York – 20/01

Alchemy of Souls – Saison 1, 2e partie – 21/01

Contra las cuerdas – 25/01

Lockwood & Co. – 27/01

Kings of Jo’Burg – Saison 2 – 27/01

La Petite fille sous la neige – 27/01

Planète Cunk – 31/01

100% physique ! – Prochainement

The Endless Night – Prochainement

Les films qui arrivent en janvier 2023 sur Netflix

Comment je suis devenu un gangster – 4/01

The Pale Blue Eye – 6/01

Chien perdu – 13/01

Khallat+ – 19/01

Devotion – 20/01

Mission Majnu – 20/01

Narvik – 23/01

You People – 27/01

JUNGE – Prochainement

Les documentaires qui arrivent en janvier 2023 sur Netflix

Break Point – 13 janvier

Un an après l’annonce d’une série documentaire sur le tennis, Netflix lance le 13 janvier les cinq premiers épisodes de la série intitulée Break Point. Grâce à un accord avec l’ATP, la WTA et les quatre Grands Chelems, l’équipe à l’origine de Formula 1 : Drive To Survive, a également réalisé un documentaire sur les principaux joueurs de tennis des circuits masculin et féminin.

Les autres documentaires

Madoff : le monstre de la finance – 4/01

Mumbai sans merci : police contre mafia – 6/01

Kai, l’autostoppeur à la hachette – 10/01

Pamela, A Love Story – 31/01

Les contenus pour les enfants

Kung Fu Panda : le chevalier dragon – Saison 2 – 12/01

Daniel Spellbound : tout pour la magie – Saison 2 – 26/01

Princess Power – 30/01

Les Animes qui arrivent en janvier 2023

La Voie du tablier – Saison 2 – 1/01

Maniac par Junji Ito : anthologie macabre – 19/01

Valkyrie Apocalypse – Saison 2, épisodes 1 à 10 – 26/01

