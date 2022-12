OnePlus 11 : annonce du smartphone haut de gamme le 4 janvier 2023

Le constructeur OnePlus s’apprête à lancer son prochain smartphone haut de gamme, le OnePlus 11. D’après un récent post de la marque sur le réseau social Weibo, nous venons d’apprendre que le smartphone sera présenté le 4 janvier 2023 en Chine, soit un mois avant son lancement à l’international.

Le OnePlus 11 sera annoncé plus tôt que prévu

OnePlus a récemment officialisé la date de lancement de son flagship de l’année 2023. Baptisé Cloud 11, l’événement de présentation se tiendra à New Delhi en Inde et permettra à la marque de lancer simultanément deux produits : le OnePlus 11 5G et les OnePlus Buds Pro 2.

Cependant, le OnePlus 11 devrait se révéler au public un peu plus tôt. En effet, à l’instar du OnePlus 10 Pro l’an passé, le OnePlus 11 devrait être annoncé par le constructeur le 4 janvier prochain à 14 h 30 heure chinoise, soit 7 h 30 heure française.

La date a été révélée par le compte officiel de OnePlus sur le réseau social chinois Weibo. Sur le post, on peut retrouver plusieurs images de son futur smartphone en deux coloris : vert olive et noir mat. On peut ainsi découvrir en détail son impressionnant module photo tout en rondeur, positionné en haut à gauche du dos du smartphone, et ses trois capteurs construits en partenariat avec Hasselblad.

Enfin, cette publication confirme le retour de l’alert-slider, bouton situé sur la tranche du smartphone. Pour rappel, cette touche physique intégrée sur la tranche de l’appareil permet de réaliser des actions rapides, comme changer le mode de notifications, sans avoir besoin d’accéder à l’interface.

Les OnePlus Buds 2 également annoncés le 4 janvier

Outre le OnePlus 11, OnePlus compte profiter de sa conférence du 4 janvier pour présenter ses nouveaux écouteurs sans fil, les OnePlus Buds Pro 2. Comme le smartphone, les visuels reprennent les deux mêmes coloris que pour le smartphone : vert et noir.

Le smartphone se révèlera dans quelques jours, mais il faudra attendre encore un mois avant qu’il ne soit lancé pour le monde entier, le 7 février lors de l’évènement Cloud 11. Le smartphone sera donc lancé trois semaines avant le Mobile World Congress de Barcelone, qui se tiendra du 27 février au 3 mars 2023.

Envie d’en savoir plus ? Découvrez la fiche technique du OnePlus 11 !