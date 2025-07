Netflix officialise la production d’une live‑action de Solo Leveling

La marche vers la popularité n’en finit plus pour le manhwa coréen ! Après le succès phénoménal de l’adaptation en anime, Netflix vient de confirmer la production d’une série live‑action de Solo Leveling. Mieux encore : on connaît déjà l’acteur qui incarnera Sung Jin-woo, le personnage principal.

Live-action de Solo Leveling : ce qu’il faut savoir

S’il y a un anime qui a explosé en popularité ces dernières années, l’adaptation de Solo Leveling figure sans doute parmi les têtes de liste. Le webtoon coréen signé Chugong raconte l’histoire de Sung Jin‑woo, un chasseur de monstres considéré comme le plus faible de tous. Mais après avoir survécu à un donjon mortel, il obtient le pouvoir unique de level‑up. Ce pouvoir lui permetait ensuite de devenir de plus en plus fort à chaque combat.

Avec plus de 14 milliards de vues cumulées, Solo Leveling a reçu le titre de l’ « Anime of the Year » aux Crunchyroll Anime Awards 2025. La série s’impose donc comme une franchise incontournable, et ça, Netflix compte bien en profiter. Il y a quelques heures, la plateforme a confirmé le début de la production d’une live-action Solo Leveling, avec le célèbre acteur Byeon Woo-seok dans la peau du personnage principal.

Solo Leveling, the global phenomenon, is coming to Netflix as a live-action series starring Byeon Woo-seok as lead character Sung Jin-woo. pic.twitter.com/tw7TaUONKp — Netflix (@netflix) July 9, 2025

Le choix de Byeon Woo‑seok pour interpréter le héros a été accueilli avec enthousiasme sur les réseaux sociaux, les fans saluant déjà sa ressemblance avec le personnage. L’acteur, déjà remarqué dans plusieurs dramas coréens, devra cette fois relever le défi d’incarner la métamorphose psychologique et physique de Jin‑woo. Netflix mise également sur la dynamique des succès coréens récents, tout en capitalisant sur la popularité planétaire du manhwa et l’adaptation en anime.

Derrière la réalisation de la live-action Solo Leveling se trouvent Lee Hae‑jun et Kim Byung‑seo (Ashfall, Cold Eyes), avec Kakao Entertainment et SANAI Pictures à la production. La date de sortie reste pour le moment inconnue.