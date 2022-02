Netflix : voici la liste des films originaux sortant en 2022 

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps à Netflix pour vendre la mèche concernant son catalogue de films originaux sortant en 2022. La plateforme de streaming est en effet venu publier une bande-annonce la semaine dernière répertoriant les 88 films qui seront disponibles durant cette année : Pinnochio ; Enola Holmes 2 ; À couteux tirés 2 ; ou encore The Gray Man.

Les nouveaux films originaux signés Netflix en 2022

Avant de dévoiler les 88 films originaux arrivant sur Netflix, voici quelques titres qui sauront vous mettre l’eau à la bouche pour cette année 2022. Tout d’abord, nous pouvons vous citer le Pinnochio de Guillermo del Toro ; le retour de l’actrice Millie Bobby ainsi que d’Henry Cavill dans Enola Holmes 2 ; un Ryan Gosling passant d’ex-agent de la CIA en tueur à gages dans The Gray Man ; une enquête allaitante avec le détective Benoît Blanc incarné par Daniel Craig dans À couteaux tirés 2 ; un voyage dans le temps pour Ryan Reynolds dans Adam à travers le temps ; mais aussi Spiderhead, une histoire parlant d’un asile où les détenus reçoivent des médicaments influant sur leurs émotions.

Voici la liste complète des films originaux Netflix de 2022 :

13: The Musical ;

20th Century Girl ;

A Jazzman’s Blues ;

Adam à travers le temps (11 mars) ;

Along for the Ride – En route pour l’avenir (22 avril) ;

All Quiet on the Western Front ;

Apollo 10 ½: A Space Age Childhood ;

Athena ;

Beauty ;

Bigbug ;

Black Crab ;

Blonde ;

Boo! ;

Brazen (L’Empire du Vice) ;

The Bubble (La Bulle) ;

Bubble ;

Carter ;

Choose or Die (15 avril) ;

Day Shift ;

De l’autre côté du périph ;

Don’t Blame Karma! ;

Drifting Home ;

End of the Road ;

Enola Holmes 2 ;

Falling for Christmas ;

The Good Nurse ;

The Gray Man ;

JUNG_E ;

Hustle (Le Haut du Panier) ;

Home Team ;

The Inheritance ;

Interceptor ;

Ivy & Bean ;

Khufiya ;

À couteaux tirés 2 ;

Lady Chatterley’s Lover ;

Love and Leashes (11 février) ;

Love in the Villa ;

Luckiest Girl Alive ;

Matilda (décembre) ;

Me Time ;

Metal Lords ;

Monkey Man ;

Monica, O My Darling ;

The Mother ;

The Mothership ;

Mr. Harrigan’s Phone ;

Munich – The Edge of War ;

My Father’s Dragon ;

The Noel Diary ;

Operation Mincemeat- La Ruse (11 mai) ;

The Pale Blue Eye ;

Perdus dans l’arctique (2 mars) ;

A Perfect Pairing ;

Persuasion ;

Pinocchio (décembre) ;

Purple Hearts ;

Qala ;

Rescued by Ruby (17 mars) ;

The Royal Treatment ;

Rustin ;

The School for Good and Evil ;

The Sea Beast ;

Senior Year (13 mai) ;

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1 ;

Seoul Vibe ;

Shirley ;

Slumberland ;

Spaceman ;

Spiderhead ;

The Swimmers ;

The Takedown ;

Tall Girl 2 (11 février) ;

Massacre à la tronçonneuse (18 février);

They Cloned Tyrone ;

Through My Window (4 février) ;

Tyler Perry’s A Madea Homecoming (25 février) ;

Troll ;

Untitled Holiday Rom-com ;

We Have a Ghost ;

The Weekend Away (3 mars) ;

Wendell & Wild ;

White Noise ;

White Noise ;

Windfall (18 mars) ;

The Wonder ;

Yaksha: Ruthless Operations ;

You People.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Netflix : supprimer les films et séries non terminés est maintenant possible !