Nokia 8.3 : le premier smartphone 5G abordable en 2020!

Nokia, détenue par HMD Global depuis quelques années maintenant essaie de revenir sur le devant de la scène avec des smartphones toujours aussi originaux. La firme suédoise a su en effet se renouveler avec de nombreux smartphones, comme le Nokia 7.2 que nous avions testé il y a quelques mois. Place désormais aux nouveaux smartphones Nokia 2020.

5 smartphones annoncés, dont un compatible 5G, une surprise

Le nouveau Nokia 8.3 5G

Nokia a annoncé la sortie de son premier smartphone 5G grand public, le Nokia 8.3 5G. Ce dernier est en effet équipé de la puce Snapdragon 765G, une des pépites technologiques du géant des télécommunications. Une compatibilité 5G a été annoncée afin de permettre de bénéficier à tous les utilisateurs de la cinquième génération de réseau mobile. A noter qu’un réseau 5G est déjà présent chez nos voisins, comme au Royaume Uni par exemple.

Au même titre que ses concurrents, Nokia a décidé d’équiper son nouveau bijou de 4 capteurs photos, compatibles PureView et basés sur la technologie d’optique ZEISS, pour une expérience photo mobile maximale, tout en profitant d’un écran de presque 7 pouces. Une disponibilité cet été au prix de 599€.

Le nouveau 5310, le feature phone, version 2020

Le nouveau Nokia 5310, revisité

Depuis le retour du pionnier Finlandais des terminaux mobile, nous avons pu avoir l’agréable surprise de découvrir de nouveaux features-phone revisités par Nokia. Ici, une nouvelle version d’un modèle iconique fait son apparition, le Nokia 5310 version 2020.

Toujours avec ses boutons de contrôle de la musique, ce dernier est de retour, avec une batterie d’autant plus performante, et deux nouveaux hauts-parleurs disposés sur le côté du terminal. Ce type de terminaux est généralement destinés aux téléphones professionnels de chantiers, ou d’autres métiers manuels associés. Disponibilité courant avril au prix unique de 54,90€.

Un Nokia avec Android Go: le petit Nokia 1.3

Le nouveau Nokia 1.3, équipé d’Android Go

Android Go, est la version allégée proposée par Google à ses constructeurs partenaires pour des smartphones disposant de très peu de RAM.



En effet, le nouveau Nokia 1.3 est équipé d’Android Go, pour de meilleures performances dans un format agréable (écran de 5,7 pouces) et à tout petit prix. Ce dernier sera annoncé en avril au tarif de 109€. 16Go de stockage seront inclus dans le smartphone, et le constructeur nous indique une compatibilité avec des microSD jusqu’à 512Go.



Les deux capteurs photo avant (5 Mpx), et arrière (8Mpx), sont plutôt bien intégrés au design du smartphone, et c’est un excellent point. Le Nokia 1.3 est le meilleur compromis entre design et simplicité d’utilisation pour 2020.

4 capteurs photos à moins de 200€, Nokia 5.3

Le nouveau Nokia 5.3

La 5G ne vous semble pas essentielle, et vous penchez plutôt vers un smartphone à la qualité photo très bonne? Nokia a également annoncé le Nokia 5.3, un smartphone milieu de gamme, équipé d’un écran de 6,55 pouces, de 3go de RAM, et de 64Go de stockage interne. Au même titre que le Nokia 1.3, une compatibilité microSD jusqu’à 512Go est annoncée.



La force de ce smartphone? Ses 4 objectifs photos: 13Mpx (principal), 2Mpx (ultra-grand angle), 5Mpx (profondeur), et 2Mpx (macro). Côté vidéo, il est possible de filmer en 4K 30 images par secondes avec ce nouveau Nokia 5.3. Ce nouveau Nokia 5.3 tend donc à être un excellent smartphone en terme de rapport qualité prix.