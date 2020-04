Nouveau forfait mobile B&You, 75Go pour 14€ par mois

Bouygues Telecom vient d’annoncer une augmentation de son enveloppe date dans son forfait mobile à 14€ par mois. Ce passage de 60 à 75 Go pourrait être un bon départ de démarcation dans les la tranche de forfaits à ce prix. Soyez rapide cependant, cette offre n’est valable que jusqu’au 19 avril.

Le forfait mobile B&You à 12€ passe de 60 à 75 Go

Bouygues Telecom semble d’humeur généreuse en ce début de confinement. La célèbre entreprise de télécommunication vient en effet de passer son forfait 60 Go à 75 Go. Le prix cependant reste inchangé, 13,99€ par mois. Avantage non négligeable de ce forfait mobile, celui-ci est sans engagement et limite de temps. Une bonne garantie pour les gros consommateurs de data.

L’enveloppe de data au sein de l’Union européenne et les DOM est quant à elle plafonnée à 8 Go. Les classiques appels, SMS et MMS illimités sont aussi de la partie. L’opérateur offre aussi une option permettant de profiter de Spotify Premium pendant 3 mois gratuitement. Pour finir avec ce forfait, sachez qu’une option de data internet illimitée le week-end est proposée à 2€ par mois. Notez que des frais de 10€ vous seront facturés pour obtenir votre nouvelle carte SIM.

Vous avez jusqu’au 19 avril pour souscrire à cette nouvelle offre 75 Go à 13,99€ par mois.

On remarque aussi une augmentation du forfait de data en Europe et dans les DOM pour le forfait 100 Go. Proposé à 15,99€ par mois, ce forfait mobile passe de 8 Go 10 Go pour l’Europe et les DOM. Ce forfait dispose également des options précédemment énoncées: 4G illimité le week-end à 2€/mois et l’abonnement Spotify Premium gratuit pendant les 3 premiers mois.

D’autres forfaits mobiles intéressants existent en cette période de confinement. Par exemple, La Poste Mobile offre un mois gratuit aux nouveaux abonnés et SFR relance son forfait mobile RED 60 Go à 12€ par mois.