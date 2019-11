Nouveaux jeux de la semaine: Pokémon, Star Wars, Terminator…

Vous cherchez un ou plusieurs nouveaux jeux vidéo ? Vous ne savez plus à quoi jouer ? Si c’est le cas, vous êtes au bon endroit ! Découvrez notre sélection des nouveaux jeux vidéo de la semaine 46*, en espérant qu’une de ses sorties intéressera votre âme de joueur. Au programme, Pokémon épée et bouclier, Star Wars Jedi : Fallen Order, Terminator : Resistance et bien d’autres !

Poékmon, Star Wars et Terminator se font la guerre !

Rune II (12 novembre)

Plateforme: PC

Type : RPG

Explorez les contrées nordiques durant l’ère des Vikings dans ce RPG sandbox. Afin de varier le gameplay, le joueur aura le choix de vouer allégeance à un dieu afin d’obtenir de nouvelles compétences.

Plateforme: Switch

Type : RPG

Traversez la région Galar à la recherche de nouveaux Pokémon et devenez bien évidemment le meilleur dresseur.

promo Pokémon Epée NINTENDO

2 ans

Yoga (12 novembre)

Plateformes: PC, Mac, PS4, ONE, Switch et iOS

Type : RPG

Incarnez Yvan, un forgeron malchanceux épris entre: un tsar lui délivrant des tâches impossibles; une sorcière énigmatiquement manipulatrice et sa grand-mère, désirant qu’il trouve enfin l’amour.

The Legend of Bumbo (12 novembre)

Plateformes: PC, Mac, Switch et iOS

Type : puzzle-game

Faites des combinaisons de 4 éléments identiques afin de faire attaquer Bum-Bo et atteindre la fin du donjon. Chaque ennemi vaincu vous permettra d’améliorer Bum-Bo et ses compétences afin de faire face à des monstres de plus en plus dangereux.

Superliminal (12 novembre)

Plateforme: PC

Type : puzzle-game

Frayez-vous un chemin dans ce jeu énigmatique jouant avec les perspectives et l’échelle des objets.

Kingdom Under Fire II (14 novembre)

Plateformes: PC, PS4, PS3, 360

Type : stratégie

Découvrez la région de Bestia en mode solo ou engagez-vous dans une bataille palpitante multijoueur avec des milliers de personnes.

Bee Simulator (14 novembre)

Plateformes: PC, PS4, Switch et ONE

Type : simulation

Vivez la vie comme une abeille, butinez du pollen, défendez votre ruche, attaquez d’autres insectes… Et ce même en multijoueur.

Plateformes: PC, PS4 et ONE

Type : aventure

Darth Vader lance une chasse à l’homme afin d’éradiquer tous les Jedi. Le jeu permettra ainsi de jouer un jeune Padawan essayant d’échapper à l’Empire. L’opus se déroule entre l’épisode 3 et 4 de la célèbre saga Star Wars.

Age of Empire II : Definitive Edition (14 novembre)

Plateforme: PC

Type : stratégie

Redécouvrez Age of Empire II en version 4K et avec une bande son remasterisée.

Sparklite (14 novembre)

Plateformes: PC, PS4, ONE et Switch

Type : rogue-like

Paranoia : Happiness is Mandatory (14 novembre)

Plateformes: PC, PS4 et ONE

Type : rogue-like

L’Ordinateur contrôle le Complexe Alpha, votre mission suivre ses ordres afin de ne pas vous faire exterminer.

Terminator : Resistance (15 novembre)

Plateformes: PC, PS4 et ONE

Type : FPS

Les Sims 4 : À la fac (extension – 15 novembre)

Plateformes: PC, Mac, PS4 et ONE

Type : simulation de vie

*liste non exhaustive

