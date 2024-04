Nouvelle vague de jeux Xbox Game Pass : Émotions et divertissement assurés !

Êtes-vous prêt à explorer de nouveaux mondes, à mener des aventures palpitantes et à dévoiler des mystères enfouis ? Alors, préparez-vous, car une nouvelle vague de jeux arrive très prochainement sur le Xbox Game Pass. Entre action, aventure, sport et puzzle, il y a de quoi satisfaire tous les goûts.

Une belle collection de nouveaux jeux

Avec le mois d’avril commence une série de nouvelles sorties sur le Xbox Game Pass. L’intriguant Superhot: Mind Control Delete, fait son grand retour dans le catalogue. Ce jeu, accessible depuis le Cloud, la console et le PC, vous invite à contrôler le temps, et à vous immerger dans un ballet destructeur au ralenti.

Les amateurs de vitesse et d’adrénaline retrouveront LEGO 2K Drive sur le Cloud et la Console à partir du 3 avril. Avec Lil Gator Game, les plus petits pourront se divertir sur le Cloud, la Console et le PC dès le 4 avril, même jour de sortie pour EA Sports PGA Tour, dédié aux férus de golf.

Les adeptes de résolution d’énigmes ne seront pas en reste avec l’arrivée de Kona et Botany Manor le 9 avril, et Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition le 11 avril. Enfin, ne manquez pas le très attendu Harold Halibut qui sortira le 16 avril.

Des avantages supplémentaires avec le Game Pass Ultimate

Mais ce n’est pas tout, car le Game Pass Ultimate offre également des avantages inédits. Ce mois-ci, vous pourrez découvrir du nouveau contenu en jeu pour Final Fantasy XIV, MLB The Show et Battlefield 2042. En plus de cela, les abonnés auront droit à un essai gratuit de trois mois pour YouTube Premium.

Au final, ce mois avril promet d’être riche en nouveautés sur le Xbox Game Pass. Entre nouvelles sorties de jeux et avantages ultime, il y a vraiment de quoi vous divertir. Alors n’attendez plus, plongez dans ces nouvelles expériences vidéoludiques. Et vous, quel jeu attendez-vous le plus ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou à partager cet article avec votre entourage de gamers !