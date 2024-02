Objectif Marathon pour tous – L’entraînement d’un débutant – Semaine 2/26

Au cœur de l’effort, il y a toujours une étincelle d’espoir qui anime la persévérance. Cette semaine, dans le tumulte de ma préparation pour le Marathon Pour Tous, j’ai traversé le spectre complet des sensations physiques – du découragement d’un lundi où la forme semblait fuir mes muscles, à la douleur lancinante d’un mercredi où chaque foulée résonnait comme un écho de mes jambes meurtries, jusqu’à l’éclat de victoire d’un vendredi où mes genoux et hanches semblaient danser en harmonie avec mes ambitions. Puis vint le samedi, où le partage d’une course avec mon père est devenu un précieux mélange de marche, de course et de liens familiaux renforcés. Cette semaine n’était pas seulement une suite de séances d’entraînement, mais un chapitre riche en enseignements, révélant que chaque pas, qu’il soit léger ou appuyé, fait partie intégrante du récit grandissant vers le grand jour. Voir l’article semaine 1.

Orange : Partenaire Officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024. Orange m’a généreusement offert le dossard.

Montre Withings ScanWatch Nova (lire notre test) : Elle permet de surveiller ma santé et mes progrès.

Chaussures de sport Adidas (faute de mieux)

Tapis de course en salle de sport (plus accessible pour commencer)

Mon parcours vers le Marathon Pour Tous débute avec un programme conçu pour transformer les novices en coureurs capables de parcourir 5 km : le fameux C25K (Couch to 5K) de Zen Labs. Ce programme est une combinaison intelligente de course et de marche, progressant graduellement pour améliorer l’endurance sans risque de blessures. Chaque session, répartie sur plusieurs semaines, alterne entre des périodes de course légère et des phases de récupération active (marche), permettant une adaptation progressive du corps à l’effort. L’application Zen Labs me guide à travers chaque étape, offrant des instructions claires, des encouragements, et un suivi précis de mes progrès. C’est le début d’une transformation, pas après pas, vers l’objectif ultime : les 10 km. Par contre, entre 5km et 10km, je n’ai pas encore de projet.

Avant de commencer je prenais déjà quelques compléments alimentaires, au fur et à mesure je ferais évoluer la liste :

Le Matin :

Vitamine B12 (Méthylcobalamine) + Complexe B : Essentielle pour la santé nerveuse et la production d'énergie

Protéine en poudre avec du café

À Dîner :

Collagène en comprimé (3g) : Supporte la santé des articulations et de la peau

Avant de Dormir :

Collagène à boire (15g) + Magnésium

Au Sport :

Pre-workout (occasionnellement)

BCAA, Glutamine et autres acides aminés pendant l’entraînement

Entrainment de la semaine

Cette semaine, le programme C25K a dicté un rythme qui mêlait course et marche, dans une séquence de 90 secondes chacune, suivie d’une session plus longue de 3 minutes alternées. Lundi, j’ai traîné la patte, encore en train de me remettre du week-end. Mercredi, j’ai senti chaque kilomètre dans mes jambes, un rappel que le chemin vers l’endurance est pavé d’effort. Vendredi, le corps a commencé à répondre avec moins de réticence, signe d’une adaptation naissante. Et samedi, courir aux côtés de mon père a apporté une dimension différente, un équilibre bienvenu entre l’exercice et le lien familial.

Au cours des deux premières semaines d’entraînement, mes données révèlent une trajectoire encourageante. La distance totale parcourue a affiché une croissance notable, passant de 2,71 km à 4,6 km, signalant une amélioration de l’endurance. La vitesse de course est restée constante à 10 km/h, une régularité rassurante qui témoigne de ma capacité à maintenir un rythme soutenu malgré l’augmentation des distances. Quant à la vitesse de marche, elle a connu une progression mesurée, débutant à 4,5 km/h et atteignant finalement une allure plus dynamique de 5 km/h, ce qui reflète une stratégie d’entraînement équilibrée entre intensité et récupération. Ces évolutions, bien que simples en apparence, sont les pierres angulaires d’un fondement sur lequel je continue de construire ma préparation physique pour le défi à venir.

Objectif de la semaine prochaine

Pour la semaine prochaine, je vais m’attaquer à un nouveau palier du programme C25K qui promet de pousser mes limites encore plus loin. L’entraînement consistera en une alternance plus exigeante : je commencerai par 3 minutes de course, suivies de 90 secondes de marche pour récupérer, puis j’enchainerai avec 5 minutes de course. Après une pause de 2,5 minutes de marche, je répéterai le cycle avec 3 minutes de course, une autre marche de 90 secondes et finirai par un bloc solide de 5 minutes de course. Cet entraînement sera un vrai test de ma progression, visant à améliorer ma résistance et ma capacité à maintenir un rythme de course plus long. Mon objectif est de rester constant dans mon effort et de terminer chaque session en me sentant capable d’en faire plus.

Le mot de la fin

En me retournant sur ces deux premières semaines d’entraînement, je mesure le chemin parcouru, non seulement en kilomètres mais aussi en confiance et en capacité. Chaque pas, chaque respiration contrôlée m’a rapproché de l’objectif ultime : le Marathon Pour Tous. La semaine à venir promet d’intensifier l’entraînement, d’aiguiser ma volonté et de forger la résilience nécessaire pour les étapes suivantes. Je vous invite à rester à mes côtés, à me partager vos expériences et à me conseiller, alors que je continue à dérouler le fil de cette aventure, foulée après foulée, vers la ligne d’arrivée qui se dessine à l’horizon.