Open Tourisme Lab : 15 start-up qui vont se faire booster en 2020

Open Tourisme Lab, accélérateur de Start-up thématisé tourisme, à dévoilé ce 11 Mars 2020 la nouvelle promotion qui a intégré le programme d’accélération. Soutenu par la région Occitane, Nîmes Métropole et par des partenaires privés. Cet accélérateur de Start-up innovantes élabore des dispositifs complets d’accompagnement au bénéfice de tous les acteurs concernés par l’innovation dans le tourisme. Cette troisième saison annonce 15 nouvelles start-up qui seront accompagnés par des professionnels afin de développer leur solution pour des opérateurs touristiques.

Sessions d’accélération et coaching pour gagner en différenciation, mises en relation avec les partenaires et l’écosystème tourisme pour développer leur chiffre d’affaires. Mais aussi, aide à la préparation à la levée de fonds et au profilage des investisseurs, ou encore de nombreuses participations à des salons ou concours pour booster leur visibilité : tout est mis en oeuvre pour accompagner la croissance des Start-up.

Voici la liste des 15 start-up qui vont profiter du soutien d’Open Tourisme Lab :

AJI DIGITAL

Ont développé My Wall, une solution complète d’affichage digital interactive à destination des prestataires touristiques.

AQUATECH INNOVATION

Constructeur d’établissements flottants et concepteur de solution d’assainissement et de recyclage de l’eau en milieu complexe.

EAZYLANG

Propose une marketplace digitale qui simplifie radicalement l’identification et la mise en relation avec les prestataires multilingues les plus qualifiés pour répondre à chaque besoin de traduction.

ELIRO

Plateforme qui se positionne comme un comparateur et évaluateur de solutions MICE et tourisme d’affaires permettant de faciliter la mise en relation entre l’entreprise qui souhaite organiser un événement et les prestataires événementiels du tourisme qui sauront répondre de façon pertinente à la demande.

EXOMO

Produit des paramoteurs à propulsion électrique sur batteries pour les parapentes à moteur avec des aides de pilotage.

EXPLOR GAMES

Développe des jeux d’aventure scénarios guidés par des application mobiles (mélange de parcours d’orientation, de défis, d’énigmes, le tout totalement scénarisé).

EXTRA ART

Créateur de contenus 360 interactifs pour les casques de réalité virtuelle, tablettes ou smartphones pour visiter des expositions temporaires achevées ou accéder aux réserves.

Plateforme SaaS permettant de créer et gérer des conversations automatiques par téléphone, enceinte connectées ou messageries avec les clients.

HAPPY HOUSE

Première chaîne responsable d’hébergements touristiques qui a pour objectif de permettre aux hébergeurs de performer sur une stratégie partagée d’acquisition de la DATA sur un marché où les hébergeurs en font trop souvent l’économie.

IMPAKT 360

Créateur de contenus en réalités virtuelles et augmentée interfaçables pour une expérience utilisateur unique.

MURMURATION

Agence environnementale et digitale dédiée au tourisme durable, a pour ambition de fédérer une communauté mondiale du tourisme durable autour de trois axes : l’environnement, l’économie locale et le respect des populations.

TOURISTICMAPS

Fond de cartes d’informations touristiques qui représente une véritable alternative à Google Maps.

VINO WAYS

Application permettant aux domaines ayant une activité oenotouristique de créer des ballades au sein de leur vignoble qui sont amplifiées par des vidéos, des quiz et des jeux autour de la dégustation.

WAG TRAVEL

Logiciel basé sur l’intelligence artificielle qui offre aux professionnels du tourisme la possibilité d’analyser en temps réel les comportements de tous les visiteurs sur leur site internet.

WILD IMMERSION

Expériences immersives en milieux sauvages à travers tous les types d’environnement (aquatique, terrestre, céleste, montagneux…).