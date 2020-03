Le fabricant Américain de montres nous offre une montre connectée spécialisée pour les sports extrêmes, la Nixon Mission (Surf et Snowboard principalement). Globalement cette montre est prévue pour résister dans n’importe quelle situation. Elle intègre un bon nombre de fonctionnalités que l’on va vous présenter tout de suite !

Présentation et contenu

La Nixon Mission est une montre connectée pour les sportifs. Son boîtier en polycarbonate est très épais et son bracelet est soit en silicone soit en métal suivant le modèle. Elle intègre un écran AMOLED de 3,53 cm avec une résolution de 400 x 400, un Snapdragon Wear 2100 le tout sous Android Wear OS. Résistante à l’eau, GPS, résistance aux chocs et la pression, parez à toute éventualité !

Le prix affiché est de 377€ (sans personnalisation), elle fait donc partie des montres connectées haut de gamme.

La Nixon Mission est fournie dans un bel étui semi rigide que l’on peut emmener partout. À l’intérieur de l’étui : la montre, un câble de recharge et un manuel d’utilisation.

Ergonomie de la Nixon Mission

Une fois mise au poignet, la Nixon Mission est imposante, c’est une certitude. Son poids de 300g ne se fera néanmoins pas trop sentir si vous avez les bras musclés !

Malgré son poids, la montre Nixon Mission est agréable à porter. Grâce au bracelet silicone et le fermoir elle épouse bien le poignet. L’écran est assez grand, réagit bien même sous l’eau et rend l’utilisation simplifiée.

Caractéristiques

Les finitions sont propres (à ce prix là on l’espère). Le bracelet en silicone (ou métal) de 23mm de large est épais et paraît solide. Le fermoir est de type Ardillon. Cette montre est agréable à porter mais elle prend de la place au poignet avec son boîtier de 48mm de diamètre et son épaisseur de 13mm ! Son cadran est en acier inoxydable et son verre Corning Gorilla Glass la rende belle et résistante.

La Nixon Mission a une résistance de 10 ATM et peut donc être portée pour nager ou faire de la plongée en eaux peu profondes.

Une des particularités de cette montre est qu’elle dispose d’un micro sur le côté gauche. Pourquoi est-ce particulier ? Ceci est particulier car ce genre de montre ne peut généralement pas offrir un micro dû aux conditions auxquelles elle va être soumise. Mais nos amis de Nixon ont breveté un micro étanche grâce à leur technologie MicLock qui protège le micro pendant les plongées ou autre !

Pour avoir une expérience accrue de la Nixon Mission, il vous faudra télécharger l’application « The Mission » disponible sur Android.

Utilisation

Une fois la montre allumée (en appuyant de manière prolongée sur le bouton latéral) la Mission se lance. Il faut au préalable télécharger Android Wear OS afin de pouvoir connecter la montre à son téléphone.

Une fois la montre connectée, les différentes fonctionnalités de celle-ci sont disponibles. Cette montre ne possède qu’un seul bouton latéral qui vous permettra de revenir au menu d’accueil ou d’afficher les applications.

L’écran est large et parfaitement lisible et accessible pour l’utilisation. Une fois le MicLock déverrouillé, on peut interagir avec la montre via des commandes vocales.

Le GPS est simple d’utilisation et optimisé, mais un peu trop long à charger et pas forcément très précis à certains moments.

Le contrôle de la musique via le Google Play s’effectue à merveille, ce qui sera assez plaisant pour mettre en pause ou changer de musique directement via votre poignet !

L’inconvénient principal de cette montre est la batterie, bien trop faible pour une utilisation quotidienne. Avec le Bluetooth, le Wifi et d’autres fonctionnalités, la montre est déchargée en à peine une journée. Il faut donc la recharger tous les soirs, ce qui n’est pas très agréable.

Le changement de la batterie peut être effectué, mais pour trouver la bonne batterie à changer, c’est un casse tête. (batterie chinoise de 400mAh)

Les connectiques de charge se trouvant au dos de la montre se détériorent à cause de la transpiration au fil du temps.

Le partenariat de Nixon avec la marque Trace offre cette montre deux applications, Trace Snow et Trace Surf. Ces applications permettent de collecter des informations sur les sessions de Snow ou de Surf en cours via un capteur fixé sur les planches.

Conclusion

La montre Nixon est très performante de par ces fonctionnalités multiples et de sa conception robuste. Elle convient très bien à tout type de sportif que ce soit sur terre ou sur mer, l’écran est agréable (même pour les gros doigts) et réagit bien au touché. La montre présente quelques ralentissements sur certaines actions, mais rien de gênant.

Le principal point négatif est la batterie qui aurait dû être de meilleure qualité et plus conséquente, car la montre est énergivore.

Il faut tout de même débourser 377€ pour cette montre, ce qui n’est pas rien non plus. Les amateurs de sports extrêmes peuvent l’utiliser sans peur de la casser à la moindre chute.

Cette montre est disponible sur Amazon

