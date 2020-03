Cela fait un mois que nous avons en test les Creative Outlier Gold et il faut dire que le rapport qualité prix est pas mal du tout. Mais il y a quand même des points négatifs. Prenez un bon petit café et lisez tranquillement l’article qui suit.

Dans la boîte

On a donc le boîtier avec les deux écouteurs. Des adaptateurs (S et M) pour les oreilles et un câble USB-C. Ainsi que le guide de démarrage.

Design des Outlier Gold

Le boîtier de recharge est en aluminium. La couleur Gold renforce davantage l’aspect premium du boîtier. Il n’est pas très lourd, car il ne pèse que 54 g. Ce qui est bien, c’est que sur un côté du boîtier nous pouvons voir l’état des charges des écouteurs et du boîtier et c’est là aussi qu’il y a le port USB-C qui sert à le recharger.

Tout comme le boîtier, les écouteurs ont un aspect premium grâce à une finition très bien réalisée et aussi l’aspect couleur Gold qui renforce la qualité perçue.

Autonomie

Les écouteurs sont équipés du Bluetooth 5.0 qui garantit une consommation réduite. Ils ont un temps moyen de 14 heures d’autonomie par charge. Au total, les Creative Outlier Gold peuvent même arriver jusqu’à 39 heures d’autonomie. Là pour le coup, c’est très appréciable. Le boîtier quant à lui sera chargé environ deux heures.

Audio et technologie Super X-Fi®

Au niveau de l’audio, nous n’avons rien trouvé de particulier. Ou peut-être un manque de basse, mais ça va dépendre des oreilles de chacun et chacune. Le vrai truc en plus et la technologie Super X-Fi. En activant l’application SXFI sur votre mobile (Android et iOS), vous pouvez profiter d’un son qui s’apparente à du surround et donc cinématographique.

Pour en arriver là, il faudra grâce à l’application faire un mapping des oreilles et de votre visage. Évidemment, il faudra le faire qu’une seule fois.

Caractéristiques techniques des Creative Outlier Gold

Voilà les caractéristiques techniques que vous pourrez retrouver derrière la boîte des Outlier Gold.

On attire votre attention sur le fait qu’ils sont IPX5. Cela veut dire, qu’ils sont résistants à la transpiration et à quelques gouttelettes d’eau. Mais ils ne résisteront pas si par exemple, vous les mettez sous la douche ou alors sous une pluie battante.

Le point négatif

On aurait préféré que les boutons sur les écouteurs soient tactiles. En effet, ils ne le sont pas. Lorsque les écouteurs sont dans les oreilles et que nous souhaitons passer d’une musique à une autre, revenir dans la playlist ou encore à faire appel à Siri ou à Google assistant, c’est un peu compliqué, car en appuyant sur les écouteurs, on a tendance à les enfoncer un peu dans les oreilles.

Conclusion sur les Creative Outlier Gold

On se retrouve devant des écouteurs qui sont qualitatifs. Le son est très bon. L’autonomie est bonne. Les fonctionnalités sont simples, mais efficaces. On aurait préféré que les boutons principaux des écouteurs soient tactiles et non physiques.

Globalement, si vous souhaitez vous faire un cadeau ou en faire un et qui reste plutôt accessible et bien faites-vous plaisir avec ses écouteurs.