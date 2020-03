SteelSeries Rival 3 : L’entrée de gamme qui fait le job

SteelSeries est une marque que l’on ne présente plus désormais. Nous testons aujourd’hui la toute dernière de la série Rival, la Rival 3. C’est la moins chère des souris gaming de la marque danoise. Que vaut-elle ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Design

Avec la Rival 3, SteelSeries fait dans la sobriété et le minimalisme. Malgré une conception tout en plastique, l’aspect global de la souris est loin de faire cheap. Nous retrouvons deux boutons sur le côté gauche de la souris, ces derniers tombent bien au niveau du pouce, ils ont l’air plutôt solide et tiendront bien dans le temps.

Le dernier bouton se retrouve, comme très souvent, derrière la molette. Il permettra de changer les DPI à la volée, selon les réglages effectués sur le logiciel dont nous parlerons plus tard. La molette offre une bonne prise et est bien entendu cliquable.

Le logo SteelSeries est situé à l’endroit où viendra se loger la paume de la main. Ce dernier est lumineux et il sera possible de gérer la lumière via le logiciel SteelSeries. Le bas de la souris est également lumineux, paramétrable lui aussi.

Performance

Cette Rival 3 intègre un capteur TrueMove Core offrant une plage allant de 100 à 8500 DPI. Au niveau des pads, ils sont plutôt basiques, mais offrent malgré tout un confort d’utilisation relativement agréable, peu importe le support.

La partie RGB est paramétrable directement depuis le logiciel SteelSeries Engine. À noter que cette souris possède 3 zones d’éclairage différentes afin d’offrir plus de personnalisations.

De nombreux paramètres sont également réglables depuis le logiciel. Vous pourrez régler les DPI, la sensibilité à l’accélération ainsi qu’à la décélération ou encore la fréquence et l’accrochage d’angle. Il sera possible de créer jusqu’à 5 profils différents.

La forme de la souris permet une utilisation confortable pour tout les joueurs. En effet que vous teniez, votre souris en griffe ou du bout des doigts, le confort sera toujours au rendez-vous ! Attention tout de même, cette souris est seulement faite pour les droitiers.

Conclusion

Si jamais vous souhaitez faire l’entrée dans le monde de SteelSeries, la Rival 3 est la meilleure solution. Proposée à 39.99€ sur Amazon, elle est la souris la plus abordable de la marque danoise. Ce n’est pas la souris la plus abordable du monde du gaming, mais elle offre une qualité de fabrication de haute volée par rapport à son placement tarifaire. La Rival 3 est une souris faite pour durer !