Perplexity réunit ChatGPT, Gemini et Claude dans un même outil

Perplexity, le moteur de recherche dopé à l’intelligence artificielle, vient d’annoncer une innovation majeure : Model Council. Cette fonctionnalité permet d’obtenir des réponses générées simultanément par trois modèles phares du marché, ChatGPT, Gemini et Claude. Concrètement, au lieu de choisir une seule IA, l’utilisateur bénéficie d’un échange entre plusieurs modèles qui confrontent leurs résultats pour produire une réponse plus complète. Cette approche vise à réduire les erreurs et à renforcer la fiabilité des informations.

Perplexity adopte une approche atypique pour séduire les utilisateurs  

Le lancement de Model Council intervient dans un contexte où les géants de l’IA rivalisent d’innovations. OpenAI, Google et Anthropic développent chacun leurs modèles, mais Perplexity choisit une voie différente : les réunir dans un même espace de dialogue. Cette stratégie permet aux utilisateurs de comparer directement les forces de chaque IA sans avoir à jongler entre plusieurs plateformes. Pour Perplexity, c’est aussi un moyen de se distinguer sur un marché saturé et de renforcer son image de moteur de recherche intelligent.

Cette nouveauté est réservée aux abonnés Perplexity Max, la formule premium du service. Elle s’adresse aux professionnels, chercheurs et curieux qui veulent des réponses plus fiables et nuancées. En combinant plusieurs modèles, Perplexity espère réduire les biais et offrir une vision plus équilibrée des sujets traités.

Un outil pensé pour la précision et la transparence

Avec Model Council, chaque requête déclenche une discussion entre les modèles. Par conséquent, ChatGPT, Gemini et Claude analysent la question, proposent leurs réponses, puis les confrontent. L’utilisateur reçoit une synthèse enrichie, qui met en avant les points d’accord et les divergences. Cette méthode rappelle le fonctionnement d’un conseil d’experts, où plusieurs voix s’expriment avant de parvenir à une conclusion.

En d’autres termes, au lieu de dépendre d’un seul modèle, les utilisateurs accèdent à une pluralité de perspectives. Cela renforce la transparence et permet de mieux comprendre les limites de chaque système. Pour Perplexity, c’est une avancée stratégique qui pourrait séduire ceux qui cherchent des réponses fiables dans un monde où l’information circule vite mais reste parfois incertaine.

