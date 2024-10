PlayStation 5 Édition Limitée 30e Anniversaire : où effectuer la précommande en France ?

Sony célèbre les 30 ans de la sortie de la PlayStation One avec une édition limitée de la PlayStation 5. Cette collection spéciale inclut les consoles PlayStation 5 Pro et PlayStation 5 Digital (modèle Slim) ainsi qu’une manette DualSense, toutes inspirées du design rétro emblématique de la PS1. En France, les précommandes ont démarré le 10 octobre 2024, mais la PS5 Pro est déjà en rupture de stock. Heureusement, les fans peuvent toujours tenter de précommander la PlayStation 5 Digital, disponible chez plusieurs grands détaillants, dont Amazon, Fnac, et Carrefour.

La PlayStation 5 Édition Limitée 30e Anniversaire

Pour marquer les 30 ans de la sortie de la PlayStation One, Sony met à disposition un nombre limité de consoles PS5 dans un design rétro qui rend hommage à l’emblématique PS1, sortie le 3 décembre 1994. Tandis que la PS5 Pro a rapidement disparu des stocks, les joueurs peuvent encore se procurer la version digitale.

La PlayStation 5 Digital Edition (modèle Slim) en édition limitée est proposée au prix de 499,99 € et sortira le 21 novembre 2024. Elle est disponible sans pack ni bundle, mais elle inclut tout de même plusieurs accessoires et éléments commémoratifs. Voici ce que vous trouverez dans la boîte :

Console PS5 Digital (Slim) avec un SSD de 1 To, permettant des chargements ultra-rapides et une expérience fluide.

avec un SSD de 1 To, permettant des chargements ultra-rapides et une expérience fluide. Manette sans fil DualSense en édition limitée . Le contrôleur reprend le design rétro de la PS1 avec des accents gris et des symboles emblématiques.

. Le contrôleur reprend le design rétro de la PS1 avec des accents gris et des symboles emblématiques. Façade pour lecteur de disques en édition limitée , même si la console est digitale. Cette façade au style vintage fait partie des accessoires.

, même si la console est digitale. Cette façade au style vintage fait partie des accessoires. Socle vertical et horizontal avec deux pieds pour un meilleur support et une meilleure présentation.

avec deux pieds pour un meilleur support et une meilleure présentation. Câble HDMI et cordon d’alimentation pour connecter la console et profiter de la 4K sur les jeux compatibles.

et pour connecter la console et profiter de la 4K sur les jeux compatibles. Stickers et affiches PlayStation en édition limitée , permettant aux fans d’afficher fièrement leur amour pour la marque.

, permettant aux fans d’afficher fièrement leur amour pour la marque. Trombone PlayStation en édition spéciale, un clin d’œil amusant pour les collectionneurs.

La PS5 Digital offre une expérience vidéoludique puissante grâce à son SSD de 1 To, permettant des chargements ultra-rapides. Elle conserve la compatibilité avec les jeux PS4, et grâce à la technologie de retour haptique et les gâchettes adaptatives, les joueurs bénéficieront d’une immersion incomparable.

Pour ceux qui souhaitent la précommander, les consoles sont disponibles chez des détaillants comme Fnac, Micromania, Carrefour et Amazon. Veillez à agir rapidement, car les stocks risquent de disparaître à mesure que les fêtes de fin d’année approchent.

Pour l’événement, Sony a également prévu de distribuer plusieurs produits en édition limitée pour marquer cet anniversaire. Cela concerne notamment la manette DualSense et l’écran PlayStation Portal, tous disponibles en précommande.

Découvrez dans la vidéo ci-dessous les articles en édition limitée pour cette célébration :