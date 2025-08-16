Polymatech Electronics marque un succès avec son usine PCB en Europe

Actualités

Polymatech Electronics ouvre une usine innovante de circuits imprimés en Estonie.

Polymatech Electronics vient de franchir une étape majeure sur le marché européen. En effet, l’entreprise a inauguré une nouvelle usine de fabrication de circuits imprimés en Estonie. Par conséquent, cette avancée marque un tournant stratégique pour Polymatech Electronics, prête à répondre aux besoins exigeants de l’industrie technologique.

Polymatech Electronics inaugure une usine de PCB haute technologie en Estonie

Située en Estonie, cette installation de pointe dispose d’une salle blanche de 10 000 pieds carrés. En outre, elle est équipée de machines modernes et peut produire jusqu’à 50 000 mètres carrés de circuits imprimés chaque année. Grâce à cette capacité, l’usine permet à Polymatech Electronics d’adresser les marchés européens tout en offrant une grande réactivité.

Des circuits imprimés européens pour les marchés de pointe

Les circuits imprimés fabriqués en Europe respectent les normes les plus strictes du secteur. Ils sont conçus pour différents marchés exigeants comme :

  • la défense
  • l’aérospatiale
  • l’électronique automobile
  • l’infrastructure télécom
  • l’industrie

Les PCB Polymatech incluent des modèles HDI multicouches, des versions flexibles, rigides et des substrats pour circuits intégrés. Chaque produit est pensé pour garantir qualité, fiabilité et innovation.

Avancées techniques et capacité de production de Polymatech

L’usine propose des circuits imprimés avancés, notamment avec des technologies comme les microvias laser ou les laminages séquentiels. De plus, le site peut livrer certains produits en seulement 24 heures. Par ailleurs, plusieurs couches, jusqu’à 48, peuvent être assemblées pour former des circuits complexes adaptés aux appareils les plus récents. Enfin, cette capacité permet des applications haut de gamme, allant du smartphone à l’avionique.

En conclusion, Polymatech Electronics affirme ainsi sa position sur le marché européen grâce à cette usine innovante. L’entreprise offre désormais des circuits imprimés à la pointe, indispensables à la technologie moderne. Son ambition est claire : devenir un leader des solutions électroniques, tout en garantissant la qualité et la rapidité à ses clients en Europe.

