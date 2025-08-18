Polymatech Electronics marque une percée avec son usine de PCB en Europe

Polymatech Electronics vient de franchir une étape majeure. L’entreprise a lancé une nouvelle usine de fabrication de circuits imprimés en Estonie. Ce projet renforce la présence de Polymatech sur le marché européen et apporte des solutions innovantes à des secteurs technologiques clés. Découvrons cette avancée majeure et ce qu’elle signifie pour les industries européennes.

L’installation de Polymatech Electronics en Estonie : une avancée

Polymatech Electronics a inauguré une usine de circuits imprimés modernes en Estonie. L’installation inclut une salle blanche de 10 000 pieds carrés et des équipements à la pointe. Grâce à cette usine, Polymatech peut produire jusqu’à 50 000 mètres carrés de PCB multicouches haut de gamme par an. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie d’expansion de l’entreprise sur le continent. L’installation répond déjà aux besoins spécifiques des secteurs exigeants comme la défense ou l’aérospatiale.

Des circuits imprimés HDI de pointe pour les industries exigeantes

Les circuits imprimés HDI fabriqués sur place répondent aux normes les plus strictes du marché. Ils offrent une densité élevée, des microvias laser et des matériaux avancés. Polymatech propose :

Des circuits imprimés multicouches (jusqu’à 48 couches)

(jusqu’à 48 couches) Des circuits rapides et à haute fréquence

Des produits sur mesure pour les smartphones, l’automobile ou encore la défense

Les délais de livraison s’annoncent également rapides, avec une production possible en seulement 24 heures. Cela placera l’entreprise parmi les références européennes en termes de service et qualité.

L’engagement de Polymatech Electronics envers l’innovation en Europe

Polymatech Electronics fait de l’innovation une priorité absolue. Grâce à une équipe qualifiée et à des équipements de dernière génération, la société peut offrir des solutions rapides et adaptées. Elle ambitionne de devenir un fournisseur complet, répondant à tous les besoins – des semi-conducteurs aux produits finis. Cette nouvelle installation illustre son engagement envers la qualité, la fiabilité et l’écoute du client. L’entreprise vise à créer de véritables partenariats dans toute l’Europe grâce à ce savoir-faire unique.

En résumé, l’ouverture de l’usine de Polymatech Electronics en Estonie marque une avancée majeure pour l’industrie européenne des circuits imprimés. L’accent est mis sur la qualité, la rapidité et l’innovation. Grâce à cette démarche ambitieuse, Polymatech Electronics s’impose déjà comme un acteur incontournable et un partenaire fiable pour de nombreux secteurs exigeants.

