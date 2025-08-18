Apple préparerait un MacBook à 599 dollars pour fin 2025

Apple pourrait bientôt bouleverser le marché des ordinateurs portables avec un MacBook à prix réduit. Selon plusieurs sources industrielles, la marque à la pomme envisagerait de lancer un modèle d’entrée de gamme à seulement 599 dollars. Ce projet, longtemps évoqué sans suite, semble désormais en phase de concrétisation. La production de composants serait déjà en cours. D’ailleurs, la sortie pourrait se faire pour la fin de l’année 2025 ou début 2026. Ce MacBook abordable viserait à relancer les ventes et séduire un public plus large.

Un MacBook plus accessible pour élargir la clientèle

L’idée d’un MacBook « low cost » circule depuis plusieurs années, mais elle n’avait jamais été confirmée. Cette fois, le site DigiTimes affirme que la production de masse de certains composants a déjà commencé. Cela laisse penser que le projet avance bien. Le futur modèle disposerait d’un écran de 12,9 pouces, légèrement plus petit que celui des MacBook Air actuels. L’assemblage final serait prévu dans les usines de Quanta au quatrième trimestre 2025.

Ce positionnement tarifaire entre 599 et 699 dollars permettrait à Apple de concurrencer les Chromebooks et les PC Windows bon marché. L’objectif serait de stimuler les ventes de MacBook en 2026, avec une estimation de 5 à 7 millions d’unités écoulées pour ce modèle seul. En visant un public étudiant ou professionnel à budget limité, Apple pourrait renforcer sa présence dans les segments où ses produits sont encore jugés trop chers.

Une stratégie ambitieuse pour relancer les ventes de MacBook

L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué en juin un MacBook économique doté d’une puce A18 Pro, la même que celle des iPhone 16 Pro. Cette puce offrirait de bonnes performances tout en réduisant les coûts de fabrication. Apple espère ainsi atteindre 25 millions de MacBook vendus en 2026, contre 20 millions estimés pour 2025. Ce nouveau modèle jouerait donc un rôle clé dans cette stratégie de croissance.

Même si Apple n’a rien confirmé officiellement, la convergence des rumeurs laisse penser que l’annonce pourrait arriver dans les prochains mois. Un MacBook à prix réduit serait une première pour la marque, qui mise habituellement sur le haut de gamme. Si le projet se concrétise, il pourrait redéfinir les standards du marché et rendre l’univers Apple plus accessible que jamais.