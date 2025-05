Voici comment accéder à Windows 11 sur les PC portables Huawei

Cela fait maintenant plusieurs années que Huawei fait l’objet de sanctions aux États-Unis, l’interdisant d’utiliser n’importe quelle technologie américaine, que ce soit matérielle ou logicielle. Pour parer à cette situation, Huawei a mis au point son propre système d’exploitation, baptisé « HarmonyOS ». Jusqu’ici, cet OS maison servait à remplacer Android sur les appareils mobiles.

En effet, concernant les ordinateurs, Huawei avait réussi à conserver le droit de préinstaller Windows. Cependant, ce droit lui a été retiré depuis le mois de mars 2025. De ce fait, les prochains PC portables de Huawei tourneront sous HarmonyOS également.

Passer par un logiciel tiers pour accéder à Windows 11 ?

Normalement, le premier laptop du constructeur sous HarmonyOS devrait sortir le 19 mai 2025. Selon les analystes, il pourrait s’agir d’un nouveau MateBook Pro. En tout cas, le modèle ne sera pas livré sous Windows, et ce, même en Europe. Si vous avez toujours utilisé Windows 11, ne vous inquiétez pas. Il existe une solution pour vous permettre d’utiliser ce système d’exploitation sur les prochains laptops Huawei.

Le média MyDrivers a récemment rapporté qu’un blogueur chinois a pu faire tourner Windows 11 sur un PC Huawei sous HarmonyOS. Pour ce faire, il aurait utilisé un outil de machine virtuelle. Plus précisément, il s’est servi d’un logiciel tiers OS-easy pour accéder à Windows 11 sur son PC Huawei. Le programme permet à l’utilisateur de télécharger directement l’OS de Microsoft depuis le site officiel ou d’importer des fichiers ISO via une clé USB.

Ce qu’il faut savoir sur cette solution de contournement

Maintenant, il faut savoir qu’accéder à Windows 11 à travers une machine virtuelle n’est pas la même chose que l’avoir en version native sur son PC. Malgré tout, cela reste une solution pour les consommateurs qui souhaitent avoir un MateBook tout en ayant la possibilité d’utiliser Windows 11. D’autant plus que certaines applications sur l’OS de Microsoft pourraient ne pas être compatibles avec HarmonyOS.

Malgré tout, il faut souligner que l’OS de Huawei a quelques points forts. Citons, entre autres, l’interconnexion transparente entre tous les dispositifs (smartphone, téléviseur, PC, montre connectée). De plus, Huawei a également souligné que son système est plus sécuritaire, performant et écologique que Windows.