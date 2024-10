PS5 : 16 jeux vidéo incontournables à ne pas manquer en octobre 2024

Octobre 2024 promet d’être une période inoubliable pour les possesseurs de PlayStation 5, avec une avalanche de sorties vidéoludiques qui vont ravir les joueurs de tous horizons. Que vous soyez fan de jeux d’action, de RPG ou d’horreur, ce mois-ci propose une offre extrêmement diversifiée et captivante. Voici une sélection des 16 titres à ne pas manquer sur PS5.

Predator : Hunting Grounds – Le retour d’un classique amélioré sur PS5

Sorti initialement en 2020, Predator : Hunting Grounds n’a pas laissé une impression mémorable sur PS4 à cause de ses problèmes techniques. Heureusement, ce portage sur PS5 promet de corriger tout cela avec des graphismes en 4K et un framerate débloqué. Ce jeu multijoueur asymétrique vous plonge dans une jungle dangereuse où un joueur incarne le redoutable Predator, tandis que les autres contrôlent une équipe de soldats. La présence d’Arnold Schwarzenegger en DLC ajoute un attrait supplémentaire pour les fans du film culte.

Préparez-vous à une expérience multijoueur intense à partir du 1ᵉʳ octobre 2024.

Throne and Liberty – Le MMORPG gratuit qui va vous captiver

Les amateurs de MMORPG seront ravis d’accueillir Throne and Liberty, une nouvelle création de NCSOFT éditée par Amazon Games. Développé pendant plus de dix ans, ce jeu propose un vaste univers médiéval-fantastique avec des combats en JcJ et JcE, des champs d’influences par la météo, et une profonde personnalisation des personnages. De plus, Trône et Liberté est entièrement gratuit, ce qui le rend encore plus accessible.

Le jeu débarque sur PS5, Xbox Series et PC dès le 1ᵉʳ octobre 2024.

Until Dawn – Une refonte terrifiante sous Unreal Engine 5

Until Dawn revient dans une version complètement remastérisée sous Unreal Engine 5. Ce jeu d’horreur narratif vous plonge dans une ambiance slasher où un groupe de jeunes se retrouve traqué dans un chalet isolé. Vos choix influencent directement le déroulement de l’histoire, créant une tension constante. Les nouveaux graphismes devraient rendre l’expérience encore plus immersive.

Ne ratez pas cette sortie prévue pour le 4 octobre 2024 sur PS5 et PC.

Silent Hill 2 – Le remake tant attendu arrive sur PS5

Attendu comme l’un des événements vidéoludiques majeurs de l’année, le remake de Silent Hill 2 est enfin là. Ce chef-d’œuvre du survival-horror, considéré comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps, revient grâce aux soins du studio Bloober Team. Avec une atmosphère pesante, des énigmes fascinantes et une écriture intense, Silent Hill 2 est un incontournable pour les amateurs du genre.

Soyez prêts à replonger dans cette expérience cauchemardesque dès le 8 octobre 2024 sur PS5 et PC.

Metaphor : ReFantazio – Le J-RPG qui va vous envoûter

Après le succès des Persona, Atlus revient avec un nouveau jeu de rôle intitulé Metaphor: ReFantazio. Ce J-RPG propose un monde fantastique envoûtant où vous devrez lever une malédiction aux côtés de votre fidèle fée Gallica. Le système de personnalisation des classes et l’accent mis sur la narration devrait ravir les fans du genre.

Avec des graphismes magnifiques et une direction artistique à couper le souffle, ce jeu, prévu pour le 11 octobre 2024, sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series et PC.

DRAGON BALL : Sparking ! ZERO – Le retour d’un classique explosif

Les fans de Dragon Ball seront ravis de découvrir DRAGON BALL : Sparking ! ZERO, le quatrième volet de la saga Budokai Tenkaichi. Avec un casting impressionnant de 183 personnages, des combats en 3D spectaculaires et des environnements destructibles, ce jeu promet de longues heures d’action explosive. Sa sortie est prévue pour le 11 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.

Darksiders II : Deathinitive Edition – Un grand classique en 4K

Darksiders II , considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la série, fait son grand retour sur PS5 et Xbox Series dans une édition remasterisée en 4K. Avec un framerate débloqué, cette version permettra de redécouvrir ce jeu d’action-aventure mêlant exploration, casse-têtes et combats intenses. Une sortie à ne pas manquer le 15 octobre 2024 pour les nostalgiques et les nouveaux venus.

Neva – Une aventure poétique

Si vous avez aimé le sublime GRIS, vous serez conquis par Neva, un jeu d’aventure en 2D développé par les mêmes créateurs. Cette histoire émouvante vous plonge dans un monde mourant où une femme et un loup doivent survivre ensemble. Avec des décors magnifiques et une ambiance poétique, Neva promet d’être l’une des plus belles expériences vidéoludiques de cette année.

Rendez-vous le 15 octobre 2024 pour explorer cet univers captivant sur PS5, Xbox Series, Switch et PC.

A Quiet Place: The Road Ahead – Survivrez-vous à ce jeu d’horreur ?

Basé sur la célèbre saga cinématographique, A Quiet Place: The Road Ahead vous plonge dans un jeu d’horreur à la première personne où le moindre bruit peut être fatal. Développé par Stormind Games, ce jeu met l’accent sur la survie et propose des phases de tournage intenses pour échapper aux extraterrestres. Disponible à partir du 17 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.

Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent – ​​Action et street art

Les célèbres Tortues Ninja sont de retour avec Les Mutants se Déchaînent, un jeu d’action en 3D où vous pourrez incarner vos héros préférés dans des combats endiablés. Ce beat them all propose une direction artistique stylisée et des options de coopération locale pour jouer avec vos amis. Sortie prévue pour le 18 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series, Switch et PC.

Fear The Spotlight – Un hommage à l’horreur des années 90

Fear The Spotlight, développé par Cozy Games et édité par Blumhouse, est un jeu d’horreur qui s’inspire des classiques des années 90. Entre infiltration et énigmes, ce titre raconte l’histoire de deux amis dont une séance de spiritisme tourne mal. Disponible à partir du 22 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series, Switch et PC, ce jeu promet de vous donner des frissons.

Sonic x Shadow Generations – Le retour des héros rapides

La saga Sonic continue de nous surprendre avec Sonic x Shadow Generations , qui propose un mix de 2D et 3D ainsi qu’un remaster de Sonic Generations . Ce nouveau jeu met en avant Sonic et Shadow dans une aventure pleine de vitesse, accompagnée d’une bande-son énergique. À ne pas noter le 25 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.

Call of Duty : Black Ops 6 – Toujours aussi explosif

Call of Duty : Black Ops 6 nous replonge en pleine Guerre du Golfe avec une campagne solo intense, un multijoueur riche et un mode Zombie qui s’annonce encore plus addictif. Ce nouvel opus, qui à pris quatre ans à développer, promet des améliorations de gameplay significatives. Disponible dès le 25 octobre 2024 sur toutes les consoles.

Life is Strange : Double Exposure – Un retour chargé d’émotions

Max est de retour dans Life is Strange: Double Exposure , le quatrième épisode de cette série narrative culte. Cette fois-ci, elle utilise ses pouvoirs pour sauver sa meilleure amie dans un monde parallèle. Préparez-vous à une aventure pleine de choix déchirants à partir du 29 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.

Dragon Age : The Veilguard – Une épopée attendue

Neuf ans après le volet précédent, Dragon Age : The Veilguard arrive enfin. Cet action-RPG signé BioWare nous plonge dans un univers médiéval-fantastique où des dieux corrompent et sèment le chaos. Les fans de la série attendent avec impatience cette sortie prévue pour le 31 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.

Horizon Zero Dawn : Remastered – Une refonte époustouflante

Le remaster de Horizon Zero Dawn est enfin là, avec des graphismes améliorés, une nouvelle motion capture et des fonctionnalités inédites pour la DualSense. Si vous avez manqué ce jeu culte, c’est l’occasion rêvée de le découvrir dans une version sublimée à partir du 25 octobre 2024 sur PS5 et PC.